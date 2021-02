Tramite i propri canali social, RW Edizioni e Goen hanno comunicato l’elenco dei titoli che vanno ad aggiungersi alle prossime uscite manga previste tra la fine di Febbraio e gli inizi di Marzo.

Goen, le integrazioni alle prossime uscite manga

Le integrazioni alle prossime uscite manga Goen includono anche i nuovi volumi di Oggi Sono in Ferie, Kannagi e Teiichi High School:

Hoshi Collection #19

OGGI SONO IN FERIE 4

€ 6,50



“Perché non viviamo insieme?”

Hanae, alla soglia dei 33 anni e dopo non aver mai avuto una relazione vera con un uomo, comincia una tormentata ma intensa storia d’amore con uno dei giovani stagisti che lavorano nella sua azienda.

Ora che la relazione con Tanokura sta diventando più profonda, Hanae è pronta a fare un passo importante. Peccato solo che il padre abbia pensato bene di… farsi arrestare!

Una commedia romantica, splendidamente illustrata e adatta a ogni pubblico e età per un intrigante shojo maturo!

Kyou ha kaisha yasumimasu © 2011 Mari Fujimura

Cult Collection #59

SHIBUYA GOLDFISH 7

€ 7,50



Shibuya è stata un incubo fin dal giorno dell’attacco dei pesci assassini, ma Udagawacho è un vero e proprio show dell’orrore!

Grotteschi pesci rossi conosciuti come “arti” per via delle braccia e gambe umane che gli spuntano dalla bocca, affollano l’intera area e l’0incontro con loro significa morte certa.

Hajime si è separato dal suo gruppo e ora la sua ultima speranza è il soldato della SDF Mibu che, però, ha un carattere davvero bizzarro.

Insieme i due dovranno cercare di sfuggire a questa nuova e orribile minaccia.

Dansei Collection #50

FORZA GENKI! 12

€ 6,95

Genki Horiguchi sta crescendo e, da piccolo appassionato di boxe, diventa un giovane pugile in cerca di fama a Tokyo.

Lontano dalla famiglia e dai vecchi amici, con il ricordo dell’ex pugile Mishima, il ragazzo continua a portare avanti il suo riscatto sulla lunga strada per diventare un campione.

Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti i suoi appassionati!

Mega Collection #23

TEIICHI HIGH SCHOOL 7

€ 6,95

La lunga strada per diventare un politico affermato comincia dal liceo!

Con l’elezione al sospirato ruolo di Presidente del comitato studentesco Teiichi si gioca una parte importantissima del suo futuro. Ma la ribellione di Koma potrebbe avere un impatto inaspettato e rimettere tutto in discussione.

Chi vincerà tra Himuro e Morizono?

Young Collection #72

KANNAGI: CRAZY SHRINE MAIDENS 7

€ 6,50

Nagi e Jin vanno a un appuntamento al parco divertimenti!

Jin è seriamente intenzionato a rivelare il suo amore a Nagi, anche se mezza addormentata, ma l’arrivo di Ozuma e Zange rovina l’atmosfera…

In questo settimo volume la storia prenderà un’impennata!

Young Collection #72

KANNAGI: CRAZY SHRINE MAIDENS 8

€ 6,50

Per far risvegliare Nagi, ho cooperato con Shoho Hinoue, mi sono esercitato, ho fatto apparire insetti e indovinato il colore delle mutande di Tsugumi…

Ma Nagi si manifesterà davvero al Festival del Cultura?

Eccoci giunti all’ottavo volume di questo bizzarro fumetto che palpita di amore giovanile!

Young Collection #73

KANNAGI: CRAZY SHRINE MAIDENS 9

€ 6,50

Proseguono senza sosta le divertenti avventure di Jin, ormai completamente circondato da un esercito di bellissime dee, con la meravigliosa Nagi sempre in prima linea.

Tanta azione e divertimento in arrivo, con la dea Nagi!

KANNAGI © Eri Takenashi

