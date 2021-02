La star di Bridgerton Regé-Jean Page si è unita al cast dell’attesissimo film di Dungeons & Dragons, che uscirà il 27 maggio 2022. Il popolare gioco di ruolo è stato adattato in più film e in una serie animata sin dal suo concepimento, nel 1974. Paramount ed eOne stanno ora collaborando per adattare l’amato mondo fantasy di D&D ancora una volta per il grande schermo.

Dungeons & Dragons e Regé-Jean Page

Jonathan Goldstein e John Francis Daley, la coppia che ha co-sceneggiato Spider-Man: Homecoming e diretto Game Night – Indovina chi muore stasera?, dirigerà il progetto. Il duo ha anche scritto la versione più recente della sceneggiatura, basata su una bozza precedente di Michael Gilio. Il film è in fase di sviluppo dal 2015, ma pochi dettagli sulla trama del film sono stati ancora rivelati al pubblico. Non è chiaro se l’adattamento di Goldstein e Daley sarà ambientato in un mondo fantasy ispirato a D&D o se incorporerà semplicemente aspetti del gioco nella sua storia.

Ma nonostante il mistero che circonda la trama del film, le notizie sul casting hanno tenuto i fan con il fiato sospeso. Secondo Variety, la star di Bridgerton Regé-Jean Page è l’attore più recente a partecipare al progetto. Anche Chris Pine, Michelle Rodriguez e Justice Smith saranno i protagonisti, anche se i loro ruoli esatti rimangono sconosciuti.

Page ha rubato i cuori delle fan nei panni del Duca di Hastings nella serie Bridgerton prodotta da Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy), che ha battuto il record per la serie originale più seguita di Netflix. Ma l’ascesa alla celebrità del giovane attore è solo all’inizio. È pronto per ospitare il Saturday Night Live, è stato recentemente nominato per uno Screen Actors Guild Award per il suo ruolo in Bridgerton e ovviamente reciterà in Dungeons & Dragons nel 2022.

È divertente speculare, ma si spera che annunci ufficiali su trame specifiche – nonché dettagli su quali ruoli interpreteranno Page e i suoi compagni di cast – siano all’orizzonte.

