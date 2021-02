Nel capitolo 301 di My Hero Academia, l’autore Kōhei Horikoshi rivela finalmente i motivi dietro il matrimonio tra Enji Todoroki, meglio conosciuto con il suo nome di supereroe Endeavour, e Rei Himura.

ATTENZIONE! LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER SU MY HERO ACADEMIA 301!

Il capitolo 300 di My Hero Academia segna il ritorno in scena di Endeavor dopo gli avvenimenti dell’arco narrativo della Guerra del Fronte di Liberazione Paranormale che hanno coinvolto lui, la sua famiglia ed il villain Dabi in prima persona.

Nel corso della serie abbiamo imparato a conoscere Endevour soprattutto grazie al figlio, Shoto, il primo a dovere sopportare il temperamento violento del padre, uomo egoista, a cui interessa solamente la realizzazione del proprio sogno. Anche la moglie aveva subito violenze, che avevano reso la sua mentalità così instabile al punto da ustionare il figlio poiché le ricordava il marito.

Tenendo conto del comportamento violento di Endevour ci si chiede come mai Rei avesse deciso di sposarlo. Per comprendere dobbiamo tornare indietro, a quel momento di molti anni fa, quando Endevour era un eroe più giovane con un solo obiettivo in mente: superare All Might e diventare così l’eroe numero uno di tutto il Giappone.

Tuttavia, a causa della popolarità di All Might, Endeavour temeva di non essere abbastanza forte per sconfiggere il rivale. Per questo decise di organizzare un matrimonio di convenienza con Rei Himura, la figlia della famiglia Himura. La donna aveva un Quirk ghiacciato, che era essenziale per l’obiettivo di Endeavour: generare una prole che possedesse entrambi i Quirk dei genitori. L’unico figlio che otterrà entrambi i poteri, come sappiamo, sarà Shoto Todoroki.

Rei ed Endeavour si sono ritrovati sposati per comodità, con Rei che cercava di crescere i suoi figli in una casa amorevole mentre Endeavour ne abusava nel tentativo di farli diventare i più grandi eroi del mondo. Sfortunatamente, Toya era nato con una fiamma più potente di quella di Endeavour, non aveva i poteri del ghiaccio di sua madre ma solo una buona resistenza a temperature follemente fredde.

Il capitolo termina con il flashback che vede Toya scagliarsi contro la sua famiglia, venire allontanato dalla vita da eroe per cui si era addestrato, tentando di vendicarsi di suo fratello Shoto.

Acquista il Funko Pop di Shoto Todoroki