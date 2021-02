Come ben sappiamo, Gina Carano, l’attrice che ha interpretato Cara Dune in The Mandalorian, è stata licenziata da Lucasfilm, per il suo comportamento sui social media.

Il futuro del personaggio di Cara Dune appariva quindi piuttosto incerto, nonostante i fan si aspettino il suo ritorno nella prossima stagione della serie o nello spin-off Rangers of the New Republic che è stato annunciato lo scorso Dicembre in occasione del Disney Investor Day 2020.

Ora è stato confermato che Dana non sparirà dalla serie e che verrà presto cercata una nuova interprete.

The Mandalorian – il nuovo cast per Cara Dune

Secondo The Hollywood Reporter, la decisione di trovare una nuova attrice che possa interpretare il personaggio di Cara Dune è sia per “motivi di storia che di merchandising”, soprattutto tenendo conto di come è finita la stagione 2, che ha lasciato Dune sulla nave di Moff Gideon con il cacciatore di taglie titolare dopo che Luke Skywalker ha portato Baby Yoda ad addestrarlo come cavaliere Jedi.

Ricordiamo che Gina Carano è stata licenziata dopo avere pubblicato una storia su Instagram che confrontava il trattamento dei conservatori moderni alle esperienze del popolo ebraico durante l’Olocausto. Nel suo post sottolineava come l’influenza fascista ha reso più facile per i nazisti perseguitare gli ebrei facendo in modo che il resto del mondo li odiasse.

Subito hanno iniziato a diffondersi su Twitter gli hashtag #FireGinaCarano e #CancelDisneyPlus.

Carano ha affermato di non essere rimasta in contatto con Lucasfilm da quando si è rifiutata di rilasciare le scuse scritte.

La Carano è stata licenziata anche dalla sua storica agenzia UTA, ma continua a essere rappresentata da Scott Karp presso l’agenzia The Syndication. Ieri l’attrice ha rotto il silenzio per la prima volta e ha annunciato di essere al lavoro su un film in collaborazione con il sito conservatore The Daily Wire.

Chissà se il ruolo della Carano verrà dato a Lucy Lawless — la star di Xena – Principessa Guerriera come vogliono i fan. Non ci resta che attendere nuove informazioni.

A proposito di The Mandalorian

Star Wars: The Mandalorian 2 ha esordito Venerdì 30 Ottobre 2020 in esclusiva su Disney+ e si è conclusa Venerdì 18 Dicembre 2020 con il capitolo 16 intitolato Il Salvataggio.

Il cast è composto da Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Rosario Dawson, Temuera Morrison, Katee Sackhoff, Timothy Olyphant e Michael Biehn.

Il personaggio di Cara Dune, interpretata da Gina Carano, ha fatto la sua prima apparizione nell’episodio Sanctuary di The Mandalorian, ed è diventata subito una delle preferite dai fan durante la prima stagione.

