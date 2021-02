L’ account Twitter di Real Escape Game di SCRAP ha annunciato che sarà creato un nuovo gioco escape room on-line basato sulla serie anime Hunter x Hunter che si svolgerà dal 25 marzo al 27 giugno.

La storia del gioco “Escape From the Shape-Shifting Labyrinth” girerà intorno all’esame per diventare Hunter e conterrà nuove registrazioni vocali e filmati.

Hunter x Hunter – l’escape room che si può giocare on-line a casa propria

All’inizio di questo mese, Megumi Han e Mariya Ise, rispettivamente voci di Gon e Killua nell’anime di Hunter x Hunter del 2011, sono state protagoniste di uno scambio di post via social in cui le due hanno dichiarato di essere di nuovo insieme in sala di doppiaggio per un progetto non meglio specificato.

Le due aveva parlato delle loro esperienze precedenti di attrici sull’anime di Hunter x Hunter, ma non era stato rivelato nessun altro dettaglio, quindi era logico pensare che il progetto potesse riguardare un nuovo anime o qualche episodio inedito.

Ora è stato finalmente rivelato il mistero: il nuovo progetto è niente meno che un gioco on-line sul modello dell’escape room, da giocare comodi a casa propria!

Si può giocare a questa nuova escape room ovunque purché si disponga di un kit, che può essere acquistato online tramite il sito Web di Real Escape Game dal 1 marzo o tramite i negozi SCRAP dal 25 marzo. Un kit normale costa 3.000 yen (23,43 euro), mentre un kit deluxe costa 5.000 yen (39,06 euro). Inoltre si può giocare un puzzle di esempio attraverso il sito web.

Non è la prima volta che Hunter x Hunter organizza un’escape room. La prima è stata creata nel 2019.

A proposito di Hunter x Hunter

Hunter x Hunter è un manga scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi, (Yu degli spettri) serializzato sul settimanale Weekly Shōnen Jump dal 1998. La serie è ferma dal dicembre 2018 e Shueisha ha pubblicato il volume 36 il 4 Ottobre 2018.

Nel 1999 Nippon Animation ha prodotto una serie animata in 62 episodi, andata in onda fino al 2001, cui hanno fatto seguito dal 2002 al 2004 tre serie di OVA per ulteriori 30 episodi, sempre prodotti dalla stessa compagnia.

Nel 2011 Madhouse ha realizzato una seconda serie animata, trasmessa fino al 2014 per un totale di 148 episodi; due film animati per il cinema sono usciti nel 2013.

In Italia il manga è pubblicato dalla Planet Manga.

