Batman ’89 e Superman ’78 sono le due nuove serie digital first di DC Comics che da Luglio 2021 riporteranno in vita gli universi narrativi dei film cult di Tim Burton e Richard Donner, raccontandone storie inedite.

Scopriamo insieme i primi dettagli su queste due nuove proposte, che seguono la tradizione di serie come Batman ’66 e Wonder Woman ’77.

Batman ’89 e Superman ’78, i dettagli

La serie ispirata ai film di Burton, che hanno contribuito a formare la prima impressione di molti appassionati di tutto il mondo sul Cavaliere Oscuro, sarà curata da Sam Hamm, sceneggiatore dei film Batman e Batman – il Ritorno, e da Joe Quinones, disegnatore anche noto per Dial H for Hero, i quali riprenderanno diverse situazioni lasciate in sospeso dal genio gotico del visionario regista.

Vedremo il ritorno di Selina Kyle/Catwoman e il debutto di un nuovo Robin; inoltre Quinones ha una visione di Harvey Dent/Due Facce che è quanto di più vicino ci possa essere alla magia del grande schermo.

Superman ’78 avrà la stessa impostazione di Batman ’89 e sarà scritta da Rob Venditti (Hawkman) e disegnata da Wilfredo Torres (Batman ’66).

In un mondo in cui Superman è stata appena introdotto, i passanti verranno sorpresi e deliziati dalle capacità dell’Azzurrone e Lois Lane non sa ancora che è Clark Kent che si cela sotto il suo mantello.

Ispirati dallo stile senza tempo della narrazione di Donner, gli autori mostreranno agli appassionati che un uomo può volare veramente.

Batman ’89 e Superman ’78, le date di uscita

Batman ’89 e Superman ’78 debutteranno il 27 Luglio con sei capitoli digitali ciascuna, seguiti da altri sei capitoli per le sei settimane successive.

I dodici capitoli complessivi verranno pubblicati tra Agosto e Ottobre come sei albi cartacei e saranno raccolti in volumi cartonati in arrivo a Ottobre (Batman) e Novembre (Superman) nelle librerie degli Stati Uniti.

