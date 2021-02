Attraverso i propri portali social, Funko annuncia l’arrivo sul mercato nell’imminente futuro della nuova figure della linea POP! tutta dedicata ad uno dei villain più amati e riconosciuti dagli appassionati di Naruto, il manga best-seller scritto e disegnato da Masashi Kishimoto, ovvero Pain.

Il leader dell’organizzazione Alba ha offerto ai fan dei momenti davvero alti all’interno dell’opera del maestro giapponese, rendendosi protagonista della morte di Jiraiya e della distruzione totale del Villaggio della Foglia.

Sarà, poi, Naruto Uzumaki a porre fine al terrore segnato dal villain con il suo coraggio e il nuovo potere conseguito con la tecnica eremitica.

Tornando alla figure, essa presenta Pain mentre esegue la sua tecnica caratteristica dello Shinra Tensei. Ciò che lo rende unico è la possibilità di illuminarsi al buio mediante i riflessi del Rinnegan.

Possiamo guardare di seguito le immagini del prodotto che farà gola a tutti i fan della serie di Kishimoto-sensei:

Boruto: Naruto Next Generations – anime e manga

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”) con la supervisione di Masashi Kishimoto in veste di l’editor.

L’opera si pone come seguito al manga “NARUTO”. Attualmente sono stati pubblicati 54 capitoli, e i primi 51 sono raccolti in 13 volumi.

In Giappone sono stati pubblicati cinque romanzi. Si ispirano all’arco iniziale dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations sino a che non ha raggiunto gli eventi di Boruto: Naruto the Movie. Planet Manga ha già pubblicato tutti i volumi che sono disponibili per l’acquisto.

In Italia il manga è edito da Planet Manga con 10 volumi disponibili.

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, prodotta da Studio Pierrot e trasmessa ogni domenica su TV Tokyo, ha raggiunto i 186 episodi.

Naruto

Naruto, invece, è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’eti4chetta di Planet Manga.

La due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi.

In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 348 episodi.

