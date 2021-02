Il secondo, atteso cofanetto di Sword Art Online Alicization – War of Underworld è stato inserito nell’elenco delle prossime uscite del sito web ufficiale del distributore Terminal Video Italia.

Stando alle schede prodotto presenti, Dynit pubblicherà i box in limited edition da tre DVD e tre Blu-ray Disc con gli episodi 13-23 della serie il 28 Aprile 2021.

Il box DVD ha un prezzo al pubblico consigliato di 39,99 Euro, quello in BD di 49,99 Euro.

A proposito di Sword Art Online Alicization – War of Underworld

Basata sulla serie di light novel di Reki Kawahara e abec edita da J-POP in Italia, Sword Art Online Alicization – War of Underworld si compone di due stagioni: la prima in 12 episodi è andata in onda da Ottobre a Dicembre 2019; la seconda di 11 episodi è stata trasmessa tra Luglio e Settembre 2020.

L’anime è prodotto da Aniplex, Bandai Namco Entertainment, Egg Firm, Straight Edge e Kadokawa ed è realizzato dallo studio A-1 Pictures.

Sword Art Online Alicization – War of Underworld è già disponibile in streaming sia su VVVVID sia su Amazon Prime Video:

Sono trascorsi sei mesi da quando Kirito, Eugeo e il Cavaliere Integratore hanno abbattuto l’alto prelato, Administrator. Ora, le forze del mondo umano si preparano per una guerra di dimensioni inimmaginabili contro l’esercito del Dark Territory. Si alza così il sipario sull’ultimo capitolo della battaglia più lunga e gloriosa di Sword Art Online! Imbracciando due spade, una nera come il carbone e una rossa come il sangue appena versato, Kirito ha combattuto contro Quinella. Mentre un’orribile combustione sventava gli ultimi piani dell’Administrator, forse il nostro spadaccino preferito stava pensando a quanto fosse vicino il ritorno a casa – tra le braccia di Asuna. Qualcosa però è andato storto e la nuova stagione di SAO: Alicization, ci porta un’immagine di Kirito completamente diversa. Un ragazzo in balia di se stesso ma nelle mani sicure di una prode guerriera.

