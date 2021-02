Le ristampe Planet Manga di Maggio 2021 porteranno sugli scaffali delle fumetterie tantissimi numeri esauriti di serie popolari e non solo, da Naruto il Mito e Nana Reloaded Edition alle opere di Urasawa a Il Marito di Mio Fratello.

Nel post su Facebook si legge, in accordo a quanto illustrato nella diretta sull’argomento ristampe:

Ecco a voi tutte le infografiche che vi aiuteranno a comprendere il nuovo piano ristampe di Panini Planet Manga! Oltre alla lista delle diverse serie in ristampa trovate anche l’intero calendario con il dettaglio dei singoli numeri in uscita nei prossimi mesi! Lo aggiorneremo di mese in mese in parallelo alle nostre checklist mensili di Anteprima: seguitelo per avere le informazioni sulle ristampe di tutte le vostre serie preferite! Quando una nuova serie o un numero esaurito saranno aggiunti al calendario li troverete qui, quindi controllatelo periodicamente o fate uno screenshot per averlo sempre a portata di mano!