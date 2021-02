Le uscite Star Comics di Marzo 2021 vedono l’arrivo sugli scaffali di novità come il secondo character book di My Hero Academia, il romanzo del film One Piece Stampede, lo spin-off Dr. Stone Reboot: Byakuya o la Miao Edition di What’s Michael?.

Di seguito tutte le uscite Star Comics di Marzo 2021; qui, invece, le novità in uscita ad Aprile.

Le uscite Star Comics di Marzo 2021 – 3/3

MY HERO ACADEMIA OFFICIAL CHARACTER BOOK 2 ULTRA ANALYSIS

Kohei Horikoshi

11,5×17,5, B, 288 pp, b/n e col., con sovraccoperta, con stickers, € 8,90

Lungo la strada per diventare Heroes, Deku e compagni hanno incontrato tanti amici, studenti che come loro aspirano a un futuro da paladini della giustizia, professori più o meno severi, fortissimi Heroes professionisti, nonché una gran quantità di malviventi e Villain senza scrupoli. Per tutti i fan della fortunata serie del maestro Horikoshi, ecco un contributo imprescindibile per tenere le fila di un universo narrativo in continua espansione: il secondo character book ufficiale dedicato a My Hero Academia! Una pubblicazione ricca di curiosità, approfondimenti e indiscrezioni grazie alla quale i personaggi della serie non avranno più segreti, il tutto arricchito da una fantastica gallery di immagini a colori, un’interessante conversazione con l’autore della serie, dei simpaticissimi sticker da collezione e molto altro ancora!

ONE PIECE IL FILM: STAMPEDE – ROMANZO

Eiichiro Oda, Tatsuya Hamazaki

14,5×21, B, 216 pp, b/n, con alette, € 15,00

La Fiera Mondiale della Pirateria apre i battenti e la ciurma di Cappello di Paglia, insieme agli altri pirati presenti sul posto, partecipa alla straordinaria caccia al tesoro annunciata a sorpresa! L’accesa competizione viene però interrotta dall’entrata in scena del colossale Douglas Bullet, ex membro dei Pirati di Roger! La peggiore delle generazioni, la Marina, la Flotta dei Sette, l’Armata Rivoluzionaria e il CP0 uniranno le forze per contrastare la terrificante frenesia scatenata da Buena Festa il Festaiolo?! Ecco a voi la roboante trasposizione letteraria dell’ultimo film d’animazione di One Piece!

QUEER 6

HITORIJIME MY HERO 4

Memeco Arii

13×18, B, 160 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 6,50

Sono ormai passati diversi mesi da quando la “mogliettina” ha fatto breccia nel cuore dello sregolato professore Kosuke. Il giovane teppistello sembra felice nel suo ruolo di innocente fanciulla, eppure questa felicità è ogni volta accompagnata da un senso di angoscia così intenso da fargli mancare la terra sotto i piedi! Poi, dopo un litigio con la madre, il liceale scappa di casa … Anche stavolta ne vedrete delle belle!

TOKIMEKI TONIGHT – LA FUGA D’AMORE DI MORI ETO

Koi Ikeno

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Mori Eto, il padre di Ranze, è un vampiro. Sua madre Shiira, invece, è una licantropa. A guardarli ora, Mori non sembra far altro che subire passivamente le sfuriate di Shiira, ma pochi sanno che, in passato, la coppia ha vissuto una grande storia d’amore clandestina, lottando per superare le differenze di razza!

Un’imperdibile raccolta di episodi disegnati appositamente dalla maestra Ikeno e, ciliegina sulla torta, un fantastico capitolo extra che racconta i retroscena del matrimonio di Ranze!

NEVERLAND 346

WHAT’S MICHAEL? MIAO EDITION 1

Makoto Kobayashi

15×21, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, € 8,00

Tra moine e struggenti miagolii nella speranza di ottenere del cibo, la quotidianità di Michael appare semplice e spensierata, ma non è sempre così. Gli può infatti capitare di cadere da un balcone al sesto piano, di essere attaccato da Godzilla o persino di dover combattere contro dei mostri! È una vita davvero elettrizzante e per affrontarla serve un cuore d’acciaio. Come se non bastasse, in agguato c’è sempre il peggior nemico di Michael, la dispettosissima Kayoko!

YOUNG 321

ONE PIECE 97

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Anche in edicola

Proprio quando i nostri stanno per attuare il piano di irruzione su Onigashima, viene alla luce l’insospettabile tradimento da parte del “fidato” Kanjuro… e Momonosuke viene rapito! Kin’emon e i suoi sono molto scossi, ma la luce della speranza arriva con Rufy, Law e Kidd, che per l’occasione hanno unito le forze! È tempo di raggiungere l’Isola degli Orchi!

DRAGON 271

DR.STONE REBOOT: BYAKUYA

Riichiro Inagaki, Boichi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

In un istante, tutta l’umanità è stata pietrificata, e gli astronauti che in quel momento si trovavano nello spazio sono diventati gli ultimi sei rappresentanti del genere umano! Tra questi c’è Byakuya, il padre di Senku, il quale, per salvare l’umanità, progetta un’incredibile missione di rientro in Giappone!

Questo appassionante spin-off di Dr.Stone, scritto e illustrato dal maestro Boichi, farà luce su un’affascinante vicenda profondamente legata alla storia principale!

UP 201

SUNSET LIGHT 2

Maki Usami

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

Chinami comincia gradualmente ad aprirsi con le persone che le stanno intorno, e in particolare con Yudai, il più giovane dei due fratelli Soma. Dopo aver capito che sotto alla scorza dura si nasconde un ragazzo premuroso e di gran cuore, inizia anzi a sentirsi attratta da lui. A quel punto però, Kanata, il maggiore dei due fratelli, sembra a sua volta intenzionato ad avvicinarsi…

Le uscite Star Comics di Marzo 2021 – 10/3

VALIANT 141

DR. TOMORROW

Alejandro Arbona, Jim Towe

17×26, B, 128 pp, colore, € 8,90

L’adolescente Bart Simms è quello che si definisce una “testa calda”, ma anche un grandissimo atleta. Il giovane sta per trovarsi faccia a faccia con il più grande eroe dell’Universo Valiant…se stesso!

Riusciranno Bart e Doctor Tomorrow a salvare l’Universo da una nuova, inarrestabile e terribile minaccia?

Il supereroe dell’anno raccontato dall’astro nascente Alejandro Arbona (Love Is Love) e del maestoso disegnatore Jim Towe (Spider-Man/Deadpool)!

YEAR ZERO

Benjamin Percy, Ramon Rosanas, Lee Loughridge

17×26, C, 128 pp, colore, € 14,90

Un sicario giapponese, un ragazzo di strada messicano, un militare afghano, uno scienziato che fa ricerca sul Polo, un sopravvissuto americano del Midwest. Sono i cinque sopravvissuti a una terribile epidemia globale, e dovranno attingere alle loro abilità uniche e ai loro istinti più profondi per muoversi in un mondo di morti viventi.

Una storia multisfaccettata che offre uno sguardo globale su una atipica Apocalisse zombi. Year Zero pone, pur intrattenendo, importanti questioni morali e teologiche dovute alla pandemia (argomento di tragica attualità), e ne indaga la causa e la possibile cura.

L’apprezzato ed esperto sceneggiatore Benjamin “Ben” Percy (Detective Comics, Green Arrow, Wolverine, Marauders) firma, insieme al talentuoso disegnatore spagnolo Ramon Rosanas (Spider-Man, Star Wars, Deadpool, X-Men), una storia horror fitta di azione e di spunti di riflessione.

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL EDITION 9

Naoko Takeuchi

14,5×21, B, 274 pp, b/n e col., con copertina olografica, con alette, € 14,90

Dopo aver faticato tanto per riportare la pace, Usagi e le altre si godono finalmente il meritato riposo. Mamo parte per gli Stati Uniti alla volta di Harvard, mentre Chibiusa torna nel Trentesimo Secolo. Tuttavia, un nuovo nemico è pronto a far capolino, e si tratta dell’avversario più forte che le guerriere Sailor abbiano mai incontrato!

JOJONIUM 10

Hirohiko Araki

15×21, cartonato, 292 pp, b/n e col., € 15,90

Il viaggio sulle tracce di Dio Brando porta Jotaro Kujo e compagni in India. Qui, nella città di Calcutta, il gruppo troverà ad attenderli due subdoli avversari, Hol Horse e J. Geil. Quest’ultimo sembrerebbe indissolubilmente legato al passato e alle motivazioni di uno dei nostri protagonisti…

BIG 62

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA 12

Koyoharu Gotouge

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Per la prima volta dopo centotredici anni, un demone delle Lune Crescenti è venuto a mancare e, in preda all’ira, Muzan impartisce dei nuovi ordini a tutti quelli rimasti! Nel frattempo, Haganezuka dà in escandescenze perché la katana di Tanjiro si è scheggiata durante la battaglia contro Gyutaro. Il ragazzo farà visita personalmente al villaggio dei forgiatori di spade dove risiede per chiedergliene una nuova…

FAN 258

KUROKO’S BASKET REPLACE PLUS 9

Tadatoshi Fujimaki, Sawako Hirabayashi, Ichiro Takahashi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Poco prima della Winter Cup, il club di basket della scuola superiore Yosen è costretto a partecipare ad alcune attività di volontariato. Come servizio agli abitanti del quartiere, i ragazzi hanno il compito di creare delle sculture di neve in un parco, ma mentre sono lì un bambino scompare improvvisamente e tutti i membri del club si mettono a cercarlo…

POINT BREAK 251

DOMANI IL PRANZO SEI TU 1

Kiminori Wakasugi

13×18, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 6,50

In una scuola superiore giapponese è comparso improvvisamente un terribile mostro antropofago. Alcuni giovani sopravvissuti si sono barricati all’interno dell’edificio scolastico assediati dalla famelica creatura, che da par suo sembra non avere la minima intenzione di allontanarsi. Per continuare a sopravvivere nella speranza che prima o poi giungano i soccorsi, i ragazzi decidono di placare il mostro offrendogli in pasto ogni giorno una vittima scelta tra di loro. Quando a rimanere sono solo in sette, il momento fatidico giunge anche per il remissivo e sottomesso Sota…

ZERO 249

SAVAGE SEASON 3

Mari Okada, Nao Emoto

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

Izumi confessa a Kazusa di non aver mai avuto nemmeno la minima fantasia su di lei. Per lo shock, la ragazza pensa incessantemente al legame tra sesso e amore… Mentre continua a struggersi, si imbatte proprio in Izumi e Niina, l’artefice del caos scaturito a scuola a causa della parola “sesso”, uno accanto all’altra…

KAPPA EXTRA 261

REAL ACCOUNT 23

Okushou, Shizumu Watanabe

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

A quanto pare Yuuma Mukai non era altro che la “brutta copia” di Ataru Kashiwagi e, come se non bastasse, il raggiungimento del terzo stadio non è reversibile! È proprio questa la ragione per cui Ataru è determinato a uccidere Yuuma, e tuttavia nessuno dei due ha intenzione di deporre le armi. Quale sarà l’esito del game finale “Fake news soccer”?!

WONDER 102

TALES OF WEDDING RINGS 8

Maybe

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Rinchiuso nella Grande Biblioteca degli elfi, Sato finisce per abituarsi alla situazione, godendosi appieno la vita da sposino novello con le sue cinque mogliettine. Quando però alcuni demoni dell’Abisso compaiono in quel luogo che credevano sicuro, tutto cambia. In seguito, il “Corso Formativo per Sposine” si sposta nell’Impero, dove nuove prove attendono Sato e le principesse!

EXPRESS 249

REQUIEM OF THE ROSE KING 13

Aya Kanno

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Edward V e suo fratello vengono rinchiusi nella Torre di Londra in seguito al fallito tentativo di uccidere Richard. Quest’ultimo, tolti di mezzo i suoi principali avversari, è ormai a un passo dal suo obiettivo, ma deve affrontare un nuovo imprevisto. Stavolta, a mettersi contro di lui è il popolo stesso! Riuscirà a sconfiggere questa minaccia e a impadronirsi del trono…?

WASABI 9

SEIRI-CHAN – SECONDO GIORNO

Ken Koyama

15×21, B, 248 pp, b/n e col., con alette, € 12,00

Un tenero racconto, a tratti dolceamaro, incentrato sulle difficoltà che uomini e donne devono affrontare a causa dell’inopportuna visitatrice di cui è spesso difficile parlare. Il suo aspetto è un po’ così, ma il suo arrivo è quanto di più naturale: come per tante altre cose, la chiave per la felicità sta nella conoscenza e nella comprensione!

Una nuova uscita nell’esclusiva collana di Star Comics, Wasabi!

Le uscite Star Comics di Marzo 2021 – 17/3

VALIANT 142

LE CRONACHE DI ETERNAL WARRIOR 3 I GIORNI DELL’ACCIAIO

Greg Pak, Trevor Hairsine, Clayton Crain, Diego Bernard

17×26, B, 96 pp, colore, € 8,90

Dopo secoli passati sui campi di battaglia, Gilad Anni-Padda ha abdicato al suo ruolo di Pugno e Acciaio della terra per una vita semplice e solitaria.

L’immortale Guerriero Eterno ha giurato di vivere pacificamente tra i boschi e di non alzare più la sua spada. Finché sua figlia, a lungo creduta morta, non riporta fino alla soglia della sua casa un’antica guerra, e con essa un’eredità mortale, fin troppo grande per un singolo guerriero.

ACTION 324

JOJOLION 23

Hirohiko Araki

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,70

Dopo aver visto una strana fotografia in mano al suo ex ragazzo Tooru, Yasuho capisce dove si trova il nuovo Rokakaka e si dirige verso la residenza Higashikata. Nel frattempo, Josuke è in gravi condizioni e viene trasportato all’ospedale dell’università TG, ma lo Stand del direttore sanitario torna all’attacco! Quale può essere la chiave per uscire da questa terribile situazione…?

STARLIGHT 331

TO YOUR ETERNITY 12

Yoshitoki Oima

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

I knocker cercano in tutti i modi di espugnare Renril, ma Fushi e i suoi compagni li affrontano senza sosta. La città cade improvvisamente in una situazione estremamente critica: il knocker che parassita il braccio di Kohaku, infatti, si ribella, uccidendo ripetutamente Fushi e mettendo così la difesa cittadina in una posizione di svantaggio. A cosa dovrà assistere la piccola March, accorsa per salvare Fushi? E quale misterioso piano ha in mente Bon, per capovolgere la situazione?

GREATEST 252

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD 8

CLAMP

11,5×17,5, B, 160 pp, b/n, € 4,50

Sakura ha infine scoperto la verità sulle Clear Cards. Intanto Kaito, per farle creare nuove carte, si dirige alla volta della sua scuola e, durante una lezione di nuoto, attacca Sakura utilizzando Akiho. Su di lei, però, grava già un’altra magia…

MUST 114

BORN TO BE ON AIR! 7

Hiroaki Samura

13×18, B, 176 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Una notte, in preda alle proprie pulsioni, Makie ha sbattuto a terra Nakahara, del quale era ospite…Come sarà finita la loro notte? Che il loro rapporto sia arrivato a un punto di svolta? Nel frattempo Minare, reduce dall’esperienza di Wassamu, scopre di essere stata candidata alla conduzione di un grande evento radiofonico!

SHOT 237

ORESAMA TEACHER 29

Izumi Tsubaki

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Assicuratosi del successo del Festival della Cultura, Takaomi corre da suo nonno. Viene quindi finalmente chiarita la vicenda della scommessa che sta all’origine di tutto, compresa la vera natura del desiderio di Takaomi. Quale sarà la verità sui ricordi perduti di Mafuyu? La storia della teppista liceale avrà un finale coi fiocchi!

GINTAMA 69

Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

In risposta ai danni che il grande cannone di Gengai ha inflitto loro, gli Shinra prendono in ostaggio Otae e le altre ragazze e minacciano di ucciderle se lo scienziato non si farà vivo. Ben presto, a causa della condotta irriverente degli abitanti del quartiere, le cose precipitano, e così la loro pazienza… Ma proprio quando si sta per sfiorare la tragedia salta fuori “il guardiano di Kabukicho”!

MITICO 276

THE ANCIENT MAGUS BRIDE 13

Kore Yamazaki

13×18, B, 192 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Per proteggere il segreto di Zoe Ivy, i cinque ragazzi che per caso ne sono venuti a conoscenza decidono di legarsi con un contratto. Se però gli studenti del college diventano sempre più uniti, le loro famiglie, invece, restano legate al passato e preparano un futuro ben poco promettente. Intanto, Chise e i suoi compagni partecipano a un’esercitazione pratica per imparare a sopravvivere in un luogo in cui vagano le creature della notte, alcune delle quali sono meno benevole di altre…

DETECTIVE CONAN VS. UOMINI IN NERO 3

Gosho Aoyama

11,5×17,5, B, 240 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

Ecco a voi il terzo volume che raccoglie gli episodi che vedono Conan alle prese con la misteriosa organizzazione degli Uomini in Nero! Un’eccezionale opportunità per ripercorrere senza interruzioni uno dei fili conduttori dell’amatissima serie del maestro Aoyama!

L’agente segreto della CIA Rena Mizunashi (alias Kir) è riuscita nuovamente a infiltrarsi nell’organizzazione degli Uomini in Nero in cambio dell’uccisione dell’investigatore dell’FBI Shuichi Akai! Proprio da lei arriva poi la notizia che un nuovo membro del gruppo è entrato in azione: il suo nome in codice è Bourbon. Costui sembra essere un tipo parecchio abile nel raccogliere informazioni, dotato di un eccezionale spirito d’osservazione e di grande perspicacia, e il suo bersaglio è… Ai Haibara, detta Sherry!

Le uscite Star Comics di Marzo 2021 – 24/3

STAR COLLECTION 16

FAIRY TAIL COLLECTION 4 (di 11)

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, b/n, € 25,80

Ritornano le mirabolanti avventure della gilda più scatenata della storia dei manga, per la prima volta raccolta in undici pratici ed eleganti cofanetti. Il miglior modo per recuperare un’opera…magica!

Contiene “Fairy Tail” voll. 19-24.

GUNDAM UNIVERSE 78

GUNDAM THUNDERBOLT 14

Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino, Yasuo Ohtagaki

13×18, B, 240 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 6,00

Trascorso più di un anno dalla furiosa battaglia avvenuta nel settore Thunderbolt, Io Flemming e Daryl Lorenz si ritrovano faccia a faccia. Il primo, come membro dell’Operazione Thunderbolt, che ha l’obiettivo di reprimere l’Alleanza dei Mari del Sud, pilota il nuovo modello di mobile suit Atlas Gundam. Il secondo, entrato a far parte dell’Alleanza tradendo il Principato di Zeon, si trova a bordo dello Psycho Zaku. Il duello tra i due rivali si riaccende, coinvolgendo il destino di tutte le persone che li circondano!

STORIE DI KAPPA 302

RAW HERO 5

Akira Hiramoto

13×18, B, 176 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

Il triangolo amoroso è arrivato al culmine! Mariko, la donna a cui Chiaki ha chiesto la mano, e Mihono, una vicina di casa che lo corteggia atteggiandosi a sua fidanzata, si incontrano inaspettatamente…dando il via a una vera e propria battaglia per contendersi il ragazzo! Nel frattempo, il Fronte di Liberazione delle Abilità Speciali si prepara a lanciare un nuovo assalto!

AMICI 275

PERFECT WORLD 11

Rie Aruga

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Tsugumi e Itsuki hanno deciso di ricorrere all’adozione. I requisiti da soddisfare sono tanti e li costringono a fare i conti sia col lavoro che con la disabilità. I due ragazzi, tuttavia, portano caparbiamente avanti la loro scelta, spinti dalle speranze che alimentano il loro sogno di avere una famiglia…Come sarà il bambino che giungerà da lontano?

TURN OVER 246

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 23

Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Il Regno di Xing è diviso tra chi cerca la guerra contro il Regno di Koka e chi vorrebbe evitare il conflitto. La villa della principessa Tao, capo della fazione non belligerante, viene incendiata dai suoi rivali, ma Zeno protegge la fanciulla e si sacrifica restando nell’edificio in fiamme. Il Drago Giallo resta gravemente ferito, ma grazie al suo potere si riprende in poco tempo, suscitando l’attenzione di un guerriero delle Cinque Stelle che ha assistito alla scena. In seguito, il gruppo di Yona incontra la principessa Koren mentre incita il suo popolo alla guerra…

GHOST 189

MISSIONS OF LOVE 19

Ema Toyama

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,30

Yukina ha rivelato il proprio segreto davanti a tutti gli spettatori della diretta TV. Per amore ha scelto di rinunciare a scrivere romanzi, ma Shigure le ha comunque chiesto del tempo per riflettere… Come si concluderà la loro storia, incentrata su un sentimento sbocciato una missione dopo l’altra?! Preparatevi a un gran finale traboccante d’amore!

TARGET 107

HAIKYU!! 41

Haruichi Furudate

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Siamo all’ultimo set della seconda partita del terzo giorno, ovvero la parte più dura del torneo nazionale interliceale primaverile. Nonostante si sia visto portare via il secondo set dal Karasuno, il Kamomedai non molla e riesce a mantenere la concentrazione, tanto che il suo muro sembra diventare impenetrabile! Avranno esito tutti gli sforzi del piccolo Hinata per superare quell’insormontabile ostacolo…?

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA 25

Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Con la rinascita di Quinzorma, in ogni parte del mondo sono apparse delle misteriose radici che assorbono senza distinzione qualsiasi essere vivente facendo nascere nuovi mostri. Aros e i suoi amici, appena giunti ad Aliahan, trovano ad attenderli i nuovi quattro imperatori al comando del redivivo Re delle Bestie Gunung! Il popolo della città, tuttavia, pentito di aver in passato abbandonato un altro prode al suo destino, fa di tutto per aiutare il giovane eroe e i suoi compagni… Come si concluderà la nuova battaglia di Aliahan?

DRAGON BALL GT ANIME COMICS – LA SAGA DEI DRAGHI MALVAGI 2

Akira Toriyama

11,5×17,5, B, 224 pp, colore, con alette, € 6,90

Anche in edicola

Goku è nel pieno della battaglia contro il temibile drago Suxinglong, che lo supera in velocità e controlla il calore! Nel frattempo compare Sanxinglong, fratello di quest’ultimo, che aggredisce Pan e le sottrae le Sfere del Drago. Sarà poi il momento di affrontare l’ultimo drago malvagio, Yixinglong! Quale piano avrà in mente Goku per avere la meglio su di un nemico tanto potente…?!

