Lo show televisivo Wonder Girl di The CW non sta andando avanti. Sebbene la pandemia globale abbia colpito diversi programmi televisivi e film di vari studi e reti, ciò non ha del tutto impedito a Hollywood di realizzare nuovi prodotti. Per il regno televisivo, reti e servizi di streaming hanno potuto continuare seguendo le nuove linee guida sulla salute.

Wonder Girl – storia di una serie cancellata

All’inizio di questa settimana, The CW ha ordinato alcuni progetti di cui far realizzare l’episodio pilota, ma Wonder Girl non è stata menzionata. Molti lo presero come un segno che la rete stava ancora valutando le sue opzioni. Tuttavia, Dailyn Rodriguez, che era la showrunner e scrittrice di Wonder Girl, ha rivelato che il progetto non sta ufficialmente andando avanti su The CW.

Rodriguez ha rivelato che la rete ha trasmesso il suo copione. Wonder Girl avrebbe seguito Yara Flor, i cui genitori erano un guerriero amazzonico e un dio del fiume brasiliano, mentre scopriva i suoi poteri e diventava l’eroina che avrebbe dato il nome alla serie. Yara è stata recentemente introdotta nell’Universo DC attraverso l’evento dei fumetti DC Future State.

So some sad news. For all of those asking, Wonder Girl is not getting picked up at the CW. I was very proud of the script I wrote. Wish I could’ve shared the world I created, but unfortunately it wasn’t meant to be. Thanks for everyone’s enthusiasm. It meant a lot to me. — Dailyn "La Jefa" Rodriguez (@dailynrod) February 12, 2021

“Quindi una triste notizia. Per tutti quelli che lo chiedono, Wonder Girl non verrà presa dalla CW. Ero molto orgogliosa della sceneggiatura che ho scritto. Vorrei poter condividere il mondo che ho creato, ma sfortunatamente non era destinato a esserlo. Grazie per l’entusiasmo di tutti. Significa molto per me“.

Anche se non lo specifica, non sarebbe uno shock se Warner Bros.Tv provasse a fare acquisti su Wonder Girl su altre piattaforme. Qualcosa come HBO Max sarebbe un’opzione solida e forse una soluzione ancora più adatta rispetto a The CW. Mentre Superman & Lois sta ottenendo un sostegno finanziario maggiore, forse lo stesso non era fattibile per Wonder Girl. Dato che Yara e il mondo delle Amazzoni richiederebbero qualcosa di simile, è possibile che si sia trattato di problemi di budget.

