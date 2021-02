Domani 17 febbraio, alle ore 23:00 italiane è previsto un nuovo Nintendo Direct per Nintendo Switch. Per ora tutto ciò che sappiamo è che riguarderà Super Smash Bros. Ultimate e tanto altro. Si presume si parlerà dei giochi previsti per il 2021.

Già il leaker LeakyPandy aveva scritto su Twitter al riguardo di un annuncio che arriverà, da parte di Nintendo, nel corso delle prossime quattro settimane. Il leaker si spinge fino ad affermare tre importanti punti che riguarderanno l’annuncio in questione:

Non si tratterà di una nuova console o una nuova versione di Nintendo Switch .

. Alcuni giochi già annunciati di vecchi franchise verranno presentati nuovamente.

Ci saranno due nuovi titoli di produzioni first party.

Dunque questo getta un’ombra sulla possibilità di rivedere annunci riguardo al seguito di Breath of the Wild (che per ora non ha neanche ancora un titolo) e Bayonetta 3. Dato che, a detta dei leaker, le informazioni dovrebbero arriva presto, per adesso non possiamo far altro che attendere.

Interessante anche notare che, a tutti gli effetti, Switch Pro sembra essere sempre più lontana e più una speranza degli utenti che di Nintendo, che non sembra essere intenzionata a badare alla resa grafica e tecnica e continuare a seguire il suo percorso, come fa praticamente da sempre.

Il 2021 di Nintendo Switch

Agli inizi del 2021, l’insider brasiliano PH Brazil aveva lasciato intendere che la casa di Kyoto avesse numerose sorprese per i suoi utenti. Tramite alcuni suoi tweet aveva condiviso con il mondo alcune immagini di franchise famosi come un spezzone del trailer del seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon, Fire Emblem, Metroid e ultimo ma non ultimo, Pokémon, di cui tutti attendono un remake di Diamante e Perla.

È venuto però fuori che l’insider non avesse informazioni e che molte delle sue speculazioni si siano risolte con un nulla di fatto. Però riguardo Breath of the Wild e Pokémon ci sono ancora delle forti speranze. Cosa ne sarà mai, invece di Shin Megami Tensei, che era stato annunciato e poi mai più ripresentato? Che possa trattarsi di questo?

Bayonetta 2 + Bayonetta (codice DL) – Nintendo Switch