Sony Interactive Entertainment España (SIE España) ha rivelato oggi la nuova line up di giochi di PlayStation Talents per il 2021. Grazie a una partnership tra PlayStation Talents e Lanzadera, questi progetti inizieranno subito il loro sviluppo per essere rilasciati come titoli esclusivi per PS5 nei mesi successivi.

I titoli saranno sviluppati nei Games Camps che il PlayStation Talents Program ha creato insieme alla Spagna. Scopriamoli insieme!

PlayStation Talents – gli 8 indie in fase di sviluppo esclusivi per PS5

Antro (Gatera Studio)

In questo puzzle platform 2.5D post-apocalittico, i giocatori controlleranno Nittch, un adolescente della classe operaia che deve consegnare un misterioso pacchetto alla sua sorella maggiore di classe superiore. In un mondo arido, distrutto a causa dell’inquinamento, gli umani sono stati costretti a vivere sottoterra… ma anche laggiù, le persone lottano con i problemi di oggi.

Aurora’s Journey (The Not So Great)

Il padre di Aurora è scomparso quattro anni fa. Ha già imparato ad andare avanti fino ad ora. Dopo aver scoperto il diario di suo padre, si imbarcherà in una missione per trovarlo e salvarlo. Aurora’s Journey è uno sparatutto d’azione e avventura a scorrimento laterale ambientato in un mondo 3D.

Luto (Broken Bird Games)

La tua mente può essere una prigione. Piena dei tuoi peggiori ricordi, questa prigione sembra un labirinto da cui la fuga sembra un compito impossibile. Luto è un’avventura narrativa che cerca di riflettere su temi come la depressione e l’ansia negli ambienti più oscuri.

NeonHat (Entalto Studios)

Corri, salta e vola sopra il cyberspazio di Nueva Berria facendoti strada in un mondo controllato da enormi corporazioni. Scivola nell’aria con le tue mani e naviga in Internet a velocità mozzafiato in questo titolo per PlayStation VR. Le informazioni sono la risorsa più preziosa nel mondo NeonHat. Trova i migliori offerenti in questa frenetica sala giochi dove niente è ciò che sembra.

One Last Breath (Moonatic Studios)

In questa avventura puzzle platform, i giocatori intraprenderanno un viaggio che deciderà il destino dell’umanità. In un mondo sull’orlo dell’estinzione, madre natura affronterà un virus mortale creato accidentalmente da umani avidi che usano il suo potere per creare (o portare via) la vita per riequilibrare il nostro amato pianeta.

Rivalia: Dungeon Riders (Fsix Games)

In questo gioco di ruolo d’azione, i giocatori controlleranno un gruppo di quattro feroci guerrieri, ognuno con un set unico di abilità, in un mondo in cui i dungeon vengono generati proceduralmente, ognuno con diversi nemici, boss, impostazioni e ricompense.

System of Souls (Chaotic Lab)

L’anno è il 2050. Il cambiamento climatico ha distrutto il nostro pianeta come lo conosciamo, ma la nostra tecnologia è così avanzata che ora siamo in grado di trasferire le nostre anime ai robot. L-064N si risveglia in un laboratorio senza sapere nulla del suo passato. Usa i tuoi ricordi per sfuggire alla struttura trasformata in una prigione in questa avventura con elementi puzzle ed azione.

Welcome to Empyreum (Tapioca Games)

Non sai come sei finito all’Empyreum Hotel con un massimo di quattro amici. Ma grazie a scope, panni e quantità assurde di carta igienica avrai una missione in questo gioco di società: sbarazzarti di pavimenti sporchi, VIP fastidiosi, allagamenti imprevisti e persino dei fantasmi di vecchi clienti scontrosi.

Acquistate le cuffie da gaming Pulse 3D per PS5 QUI!