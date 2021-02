McDonald’s ha aggiunto alcune carte Pokémon ai suoi Happy Meal per il 25° anniversario del framchise. Con tutto il clamore intorno alle carte Pokémon negli ultimi mesi, molti fan si sono affrettati a prenderle da McDonald’s. E poiché ora sono già diventate introvabili, probabilmente vi starete chiedendo quanto valgono.

Le carte Pokémon di McDonald’s sono nuove, il che significa che il prezzo di mercato non è stato ancora fissato. I prezzi continueranno a cambiare ogni giorno man mano che sempre più persone mettono le mani su queste confezioni speciali.

I prezzi finora sono molto più artificiali di quanto dovrebbero essere. Un set completo di 150 carte è stato venduto per circa $ 1000 su eBay, mentre un set completo con ogni carta, costituito da 50 carte, è costato circa $ 500.

Quei prezzi sono causati quasi interamente dagli scalper, i bagarini che hanno trovato un modo per mettere le mani su tutte le carte Pokémon Happy Meal. È stata creata una carenza e il prezzo è aumentato.

Il motivo per cui i prezzi sono artificiali è che queste carte non sono certo poche: ci sono 50 carte in totale, 25 normali e 25 carte olografiche.

Sebbene siano tutte diverse in quanto associati a McDonald’s, sono tecnicamente ristampe di altre carte. Solo i Pokémon iniziali di ogni regione e Pikachu sono inclusi nei pacchetti.

Nel 2020, la popolarità delle carte Pokémon è salita alle stelle, al punto che ora i negozi hanno problemi anche a mantenere una scorta di carte da vendere.

Per la maggior parte questo problema è stato causato dai bagarini che trovano il modo di mettere le mani sul maggior numero possibile di pacchetti. Controllano i prezzi e vendono carte a prezzi gonfiati. O meglio, vendono pacchetti interi a prezzi gonfiati perché le persone non riescono a trovare pacchetti da acquistare da nessun’altra parte.

La mania è poi decollata quando Logan Paul e altri streamer hanno iniziato a girare video in cui aprono diversi pacchetti di carte. Ciò ha reso di nuovo mainstream le carte e molti fan hanno iniziato a desiderare i loro pacchetti. Ciò ha portato a un nuovo tipo di mercato delle carte Pokémon.

Anche la società produttrice ne è chiaramente al corrente, e per questo ha postato il messaggio che segue:

We’re aware that some fans are experiencing difficulties purchasing certain Pokémon TCG products due to very high demand. In response, we are reprinting impacted products at maximum capacity to ensure more fans can enjoy the Pokémon TCG.

More info here: https://t.co/sClZo3BXsp

— Play Pokémon (@playpokemon) February 10, 2021