Nonostante i rumor delle ultime settimane, Boris stagione 4 si farà ma arriverà su Star di Disney Plus e non su Netflix come inizialmente annunciato da Alberto di Stasio (interprete del direttore di produzione de Gli occhi del cuore Sergio Vannucci) durante un’ospitata in live. L’annuncio oggi durante la conferenza stampa virtuale di Star.

Gli sceneggiatori originali Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo sono al lavoro da tempo sui copioni delle nuove puntate che arriveranno, senza la partecipazione del compianto Mattia Torre (venuto a mancare nel 2019, ndr).

Sicuramente un colpaccio per Star (che debutterà il 23 febbraio come sesto brand presente su Disney Plus, la parte “per adulti”, lo ricordiamo) non solo per aver soffiato Boris stagione 4 a Netflix ma anche perché si tratta di un grande cult italiano, apprezzato non solo dagli addetti ai lavori, per aver saputo “denunciare” il modo di fare fiction in Italia.

Ancora non si sa chi del cast storico tornerà nei nuovi episodi, ma già si vocifera di alcune possibili partecipazioni, come quella di Francesco Pannofino (il mitico regista René Ferretti) o l’attore “internazionale” Stanis La Rochelle (Petro Sermonti). Sicuramente non ci potrà essere Roberta Fiorentini, interprete della segretaria di edizione Itala (scomparsa anche lei nel 2019, ndr).

Boris, la serie tv e il film

Boris è una serie televisiva italiana prodotta dal 2007 al 2010. Inizialmente sottotitolata La fuori serie italiana, porta in scena, in maniera grottesca e caricaturale, il dietro le quinte di un set televisivo nel quale si sta girando la fittizia fiction Gli occhi del cuore 2; l’intento è quello di fare il verso a gran parte della produzione televisiva generalista nell’Italia degli anni 2000.

Prodotta da Wilder per Fox International Channels Italy, la serie è stata trasmessa in prima visione assoluta in Italia dai canali satellitari Fox e FX, e successivamente in chiaro da Cielo. Nel 2011 la serie ha avuto una trasposizione cinematografica, Boris – Il film, disponibile attualmente su Netflix insieme alle tre stagioni della serie originale, di 14 episodi ciascuna.

Boris stagione 4 è quindi attesa prossimamente su Star di Disney Plus.

