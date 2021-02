Il defunto Terry Pratchett una volta disse:

“Nei tempi antichi, i gatti erano adorati come Dei; e loro non lo hanno dimenticato“.

A migliaia di anni dall’ultima volta che i gatti sono stati venerati come Dei nell’antico Egitto, la pratica esiste ancora in Estremo Oriente, in particolare in Giappone.

Situato nella città vecchia di Kyoto, Nyan Nyan Ji è un tempio aperto nel 2016 che da allora ha attirato legioni di turisti amanti dei gatti.

Il nome giapponese del tempio si traduce letteralmente in “Tempio Miao Miao” in italiano.

A differenza della maggior parte dei templi in cui gli umani si dedicano alla loro fede, i monaci e le monache di Nyan Nyan Ji sono dei gatti davvero adorabili!

Il volto più riconoscibile di questo gruppo felino è quello di Koyuki, la monaca capo, che ha ben tre assistenti femminili e tre maschili.

Lei e i suoi assistenti vagano per i locali del tempio e frequentano i fedeli dopo che questi ultimi hanno completato le loro preghiere.

Nonostante la sua faccia dall’aspetto scontroso, la proprietaria di Koyuki dice che è amichevole e che adora giocare con i suoi compagni di fede.

Koyuki apparetiene alla terza generazione di gatti che hanno indossato le vesti di monaci capo del tempio.

Nyan Nyan Ji è stato aperto da un artista di nome Toru Kaya che lo ha costruito in onore del suo gatto preferito.

Adattandosi a un tempio gestito da gatti, ci sono molte statue di gatti e opere d’arte da trovare qui, insieme a un caffè a tema felino e un negozio di souvenir.

Mentre pranzate al bar, aspettatevi che gli assistenti dei gatti vi sfiorino i piedi, chiedendo la vostra attenzion,e come fanno spesso i gatti.

Quindi la prossima volta che pianificherete un viaggio a Kyoto, ricordate di inserire questo delizioso tempio nella vostra lista di luoghi da visitare!

