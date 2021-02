Una nuova serie di fumetti ambientati nella galassia lontana lontana di Star Wars incentrata su Boba Fett sembra essere all’orizzonte, stando alla misteriosa immagine che ritrae il noto cacciatore di taglie pubblicata di recente da Marvel Comics. Cerchiamo ora di capire insieme di cosa si potrebbe trattare.

Star Wars – la nuova immagine di Boba Fett preannuncia l’imminente realizzazione di un fumetto incentrato su di lui

La primissima immagine teaser del progetto targato Marvel Comics dedicato al cacciatore di taglie Boba Fett è stata disegnata da Steve McNiven e la stessa è stata poi condivisa dal sito web StarWars.com.

Come potete vedere qui di seguito, la bellissima nuova illustrazione realizzata da Steve McNiven presenta il famoso cacciatore di taglie mentre sfoggia una sorprendente versione completamente nera della sua armatura classica. Nella sua mano destra c’è una pistola blaster e nella sinistra tiene saldamente una grande lancia. “Boba Fett… Nowhere to Hide” (“Boba Fett… Nessun posto in cui nascondersi“) è ciò che recita il testo in fondo all’immagine stessa:

Boba Fett è un cacciatore di taglie e figlio di Jango Fett. Il personaggio è apparso per la prima volta in Star Wars Holiday Special del 1978, prima di fare il suo debutto live-action in L’Impero Colpisce Ancora e apparentemente morire in Il Ritorno dello Jedi. Tuttavia, Fett è tornato nella seconda stagione di The Mandalorian, aiutando Din Djarin nella sua ricerca per restituire Grogu allo Jedi.

Fett è stato protagonista ed è apparso in numerosi fumetti in passato, il più recente dei quali è Star Wars: Bounty Hunters. Tornerà anche in live-action a dicembre con la serie spin-off di The Mandalorian The Book of Boba Fett.

The Book of Boba Fett è interpretato da Temuera Morrison e Ming-Na Wen. La serie sarà presentata in anteprima a dicembre su Disney +.

Ulteriori informazioni che riguardano il nuovo comic dedicato a Boba Fett dovrebbero arrivare presto, per cui vi invitiamo a restare sulle nostre pagine per non perdere gli aggiornamenti futuri.

