Bleach, la serie anime basata sul manga omonimo di Tite Kubo edito da Planet Manga in Italia, arriverà finalmente e ufficialmente nel nostro Paese.

Attraverso la propria pagina Facebook ufficiale, Dynit ha annunciato che porterà la serie in Italiano e che verrà diffusa in esclusiva su Amazon Prime Video.

L’editore comunicherà prossimamente ulteriori dettagli:

Dynit ha il piacere di annunciare l’acquisizione di #BLEACH! La serie tratta dal manga omonimo di Tite Kubo, arriva finalmente in Italiano in esclusiva su Amazon Prime Video! Prossimamente maggiori info! #StayTuned!

Tite Kubo ha lanciato Bleach nel 2001 su Weekly Shonen Jump di Shueisha e lo ha concluso il 22 Agosto 2016.

Il manga si compone di 686 capitoli, i quali sono stati raccolti in 74 volumetti.

Ha ispirato una serie animata trasmessa su TV Tokyo, romanzi, videogiochi, speciali animati, lungometraggi, merchandising e anche un film in live action uscito il 20 Agosto 2018 nelle sale giapponesi e disponibile su Netflix anche in Italia.

La serie animata tornerà prossimamente con l’adattamento dell’arco narrativo conclusivo “Thousand Year Blood War”.

Al momento Tite Kubo è impegnato con il progetto Burn the Witch che comprende manga e anime.

L’anime di Burn the Witch è disponibile su Crunchyroll Italia.

Planet Manga presentava così il primo numero del manga:

Premio Shogakukan 2005 come miglior shonen, è la storia di Ichigo Kurosaki, un ragazzo dotato di un’abilità molto particolare: è in grado di vedere i fantasmi. E se la sua vita è già pazzesca a causa di questo dono, immaginate cosa gli potrebbe succedere se diventasse… un dio della morte?! Un intreccio appassionante, animato da un cast di personaggi estremamente variegato e impreziosito da uno stile di disegno attentissimo ai dettagli e originale nella fusione effettuata di vecchie e nuove tendenze, strizzando l’occhio, soprattutto per quanto riguarda l’abbigliamento dei personaggi, alla moda alternativa streetwear.