Direttamente da Anteprima 354, vi riportiamo le novità Panini Comics di aprile 2021.

BOB 84

Autori: Vincenzo Filosa, Paolo Bacilieri

Aprile • 13×18, B., 160 pp., b/n • Euro 12,00

Bob Sinatra è un killer a pagamento che si muove attraverso l’Europa pop degli anni 80, tra loschi affari e criminalità organizzata. Ama le belle donne, le auto da corsa e non chiede mai perché, ma solo “Quanto?”. Come se non bastasse, somiglia a un certo cantante… A dargli filo da torcere un commissario italiano che ha fatto della cattura del nostro Bob la sua ragione di vita. Vincenzo Filosa (Viaggio a Tokyo, Italo) e Paolo Bacilieri (Napoleone, Fun, Ettore e Fernanda) firmano un noir dai tratti decisi e dall’umorismo tagliente che ricorda i polizieschi anni 80 ma anche i manga d’autore.

IL NEGOZIO DI PETER

Autori: Andrea Greppi, Maria Claudia Di Genova, Bruno Enna

Aprile • 21,8×28,7, C., 48 pp., col. • Euro 12,90

New York, anni 30. Nel negozio di Peter, quattro simpatiche canaglie pennute dettano legge. Finché un giorno non accade qualcosa che sconvolge il loro mondo… Da un team creativo d’eccezione di autori Disney, un’avventura fuori dagli schemi che tra risate, colpi di scena e di coda vi regalerà un messaggio delizioso che vi scalderà il cuore.

A LEZIONE DI KAWAII

Autore: José Antonio Pérez

Aprile • 18×24, B. con alette, 160 pp., col. • Euro 19,00

Impara a disegnare con lo youtuber 365bocetos! Il libro definitivo per tutti gli appassionati del disegno Kawaii con tutti i suoi animaletti e oggetti super-cutie! Oltre 60 tutorial per imparare a rendere tutto quello che vuoi adorabile e irresistibile, tanti sticker da utilizzare per “kawaizzare” tutto quello che vuoi, i consigli dello youtuber 365bocetos e una copertina inedita di Aly “CTRL-Z” Patanè!

MATANA 2 (DI 6)

Autore: Leo Ortolani

22 aprile • 18×26, S., 32 pp., b/n • Euro 3,00

Quanti uomini occorrono per uccidere un morto? Quattro, non bastano. Nemmeno se sono un cacciatore di taglie, un pistolero solitario, una tiratrice infallibile e uno schiavo che deve redimersi. Non bastano, perché El Muerto ha un esercito che lo accompagna e porta l’inferno sulla Terra. L’unica soluzione è l’amicizia. L’amicizia che non ti abbandona mai. Soprattutto se c’è stata. Altrimenti, non stuzzicate Don Alejandro! Grandi personaggi mai visti prima nella seconda parte della nuova serie di Leo Ortolani!

RAT-MAN GIGANTE 87

Autore: Leo Ortolani

6 maggio • 20×27,5, S., 64 pp., b/n • Euro 3,00

Nella seconda parte della Grande N-logia di Rat-Man, niente va bene per lui. I super eroi sono fuori legge, la gente non crede più in niente e Rat-Man è intenzionato a scoprire come non essere divorato dall’Ombra. Spalmarsi di guano non la fermerà. Nemmeno fuggire alla velocità della luce. Perché l’Ombra è già là. Da sempre. In attesa.

ANGIE DIGITWIN: RECONNECTION TIME 2

Autori: Stefano Vietti, Gianluca Gugliotta, Giancarlo Olivares

29 aprile • 17×26, S., 24 pp., col • Euro 3,00

Angie Digitwin, la super eroina targata TIM e veloce come la fibra, è tornata, ed è già alle prese con una missione tanto complicata quanto pericolosa. Tra mondo reale, realtà virtuale e cyberspazio è facile smarrirsi, ma ora in ballo ci sono delle giovani vite da salvare…

IL PROFUMO DELL’INVISIBILE

Autori: Milo Manara

Aprile • 23,5×31,5, C., 48 pp., col. • Euro 16,00

Torna in libreria uno dei capolavori di Milo Manara, in una prestigiosa edizione da collezione di grande formato! Cosa fareste se sapeste che nessuno può vedervi? Una giovane ragazza molto intraprendente ha

scoperto un modo per diventare invisibile, e ha le idee molto chiare su come sfruttare questo particolare talento… Peccato che la attendano diversi guai! Già, perché quello che sembrava un semplice scherzo potrebbe diventare qualcosa di molto serio.

ASSASSIN’S CREED VALHALLA: IL CANTO DELLA GLORIA

Autori: Cavan Scott, Martín Túnica

Aprile • 17×26, C., 72 pp., col. • Euro 12,00

Contiene: Assassin’s Creed Valhalla: Song of Glory #1/3

Dal famoso videogioco creato da Ubisoft, arriva un emozionante prequel a fumetti che vi trasporterà nella Norvegia del IX Secolo, terra di invincibili vichinghi e sanguinose battaglie. Comincia proprio così

la storia, con Eivor Varinsdottir che decide di attaccare un gruppo di soldati nemici intenti a razziare un villaggio. Un gesto sconsiderato che metterà in moto una terribile sequenza di morte.

SPAWN 158

Autori: Todd McFarlane, Ken Lashley, Jim Muniz, Carlo Barberi

Aprile • 17×26, B., 96 pp., col. • Euro 8,90

Contiene: Spawn (1992) #308/311

Torna il fumetto indipendente che ha battuto tutti i record di vendita e longevità… e anche questo numero è perfetto per cominciare a leggerlo! Responsabile della morte di Nyx, l’ex alleato Cogliostro sta per scoprire del tutto le sue carte radunando un esercito dove la più importante.

SPAWN DELUXE VOL. 2

Autori: Todd McFarlane, Grant Morrison, Greg Capullo, Marc Silvestri, A.A.V.V.

Aprile • 17×26, C., 296 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: Spawn (1992) #14/25

Il secondo, spettacolare volume di raccolta delle storie originariamente pubblicate nel 1993/94! Lo Spawn Medievale contro Violator! Le prime indagini di Sam & Twitch! L’escapologo Harry Houdini arriva per la prima volta sulle pagine dei fumetti! L’esodio di Tremor! Ma soprattutto Greg “Batman” Capullo comincia a disegnare Spawn su testi di Grant Morrison!

LIFE IS STRANGE VOL. 4: PARTNER NEL TEMPO/TRACCE

Autori: Emma Vieceli, Claudia Leonardi, Andrea Izzo

Maggio • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Life is Strange #2.1/2.4

Il quarto volume della saga a fumetti di Life is Strange racconta del viaggio che Max, intrappolata in una realtà che non è la sua, deve intraprendere non solo per cercare di tornare a casa, ma anche per ricongiungersi con la Chloe del suo mondo. Tante sorprese e grandi cambiamenti per tutti i protagonisti della storia che prosegue quanto visto nel celebre videogioco!

THE GOON DELUXE VOL. 4: UN MUCCHIO DI ROBA

Autore: Eric Powell

Aprile • 17×26, C., 384 pp., col., • Euro 35,00

Contiene: The Goon #32/41, Buzzard #1/3

Un dio matto per le torte, un gorilla infoiato e un assassino spietato non hanno intenzione di lasciare in pace Goon, che, tra l’altro, ha avuto la malaugurata idea di compiere gli anni! E poi un’infida regina del burlesque, auto truccate, bifolchi tarantolati e scimmioni puzzoni. Insomma, ordinaria amministrazione manesca per Goon e Frankie nella ricercatissima nuova edizione deluxe colma di extra della pluripremiata serie indipendente di Eric Powell.

Le novità Panini Comics di aprile 2021 – Star Wars

STAR WARS: L’ALTA REPUBBLICA 1

Autori: Cavan Scott, Ario Anindito

22 aprile • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Star Wars: The High Republic (2020) #1

Esaurito tre settimane prima dell’uscita vera e propria. Oltre 250.000 copie vendute. Il primo numero di L’Alta Repubblica è un evento editoriale senza precedenti, e in Italia arriva con una nuova, imperdibile

serie! Prima della saga degli Skywalker, ci fu un’età dell’oro dei Jedi, un periodo storico mai esplorato prima. Unitevi alla padawan Keeve Trennis per nuove, incredibili avventure alla frontiera della Repubblica!

STAR WARS 2

Autori: Charles Soule, Jesús Saiz, Greg Pak, Raffaele Ienco

15 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars (2020) #2, Darth Vader (2020) #2

Riunitisi con quel che resta dell’Alleanza Ribelle, Leia deve dare un futuro alla lotta contro l’Impero, Luke si interroga sul suo destino di Jedi, e Lando e Chewie si mettono alla ricerca di Han. Darth Vader,

invece, si ritrova davanti una donna che sembra in tutto e per tutto il suo grande amore: Padmé Amidala!

STAR WARS CLASSIC VOL. 2: DUELLO STELLARE

Autori: Archie Goodwin, Carmine Infantino, Walt Simonson

Aprile • 17×26, C., 208 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Star Wars (1977) #12/22

Torna la nuova edizione del fumetto originale di Star Wars, impreziosita da una speciale veste vintage e da numerosi extra! Nella prima saga della classica serie Marvel, Luke Skywalker, Ian Solo, la Principessa Leila e i droidi C-3PO e R2-D2 rischiano ogni cosa in un mondo aquatico! Inoltre, il debutto di Beilert “il Cacciatore” Valance e il ritorno di Dart Fener!

STAR WARS ROMANZI: L’ALTA REPUBBLICA – UNA PROVA DI CORAGGIO

Autore: Justina Ireland

Aprile • 15×19, C., 240 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 20,00

Contiene: Star Wars: The High Republic – A Test of Courage

Vernestra Rwoh, diventata un Cavaliere Jedi a soli quindici anni, ha il compito di proteggere il genio undicenne Avon Starros nel viaggio verso la stazione Starlight Beacon. Un attentato sulla nave obbliga

però i due, il suo droide J-6 e un altro gruppo di ragazzi a un atterraggio di emergenza su una luna boscosa. Quali pericoli si nascondono nella foresta? Scopritelo nel romanzo young adult di L’Alta Repubblica, il progetto multimediale di Star Wars che oltre ai romanzi, comprende anche serie a fumetti e un serial TV su Disney+.

STAR WARS ROMANZI: L’ALTA REPUBBLICA – LA LUCE DEI JEDI

Autore: Charles Soule

Aprile • 17×24, C., 336 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 24,00

Contiene: Star Wars: The High Republic – The Light of the Jedi

Prima dell’Impero, duecento anni prima di La minaccia fantasma, i Jedi illuminavano la via della galassia nell’era dell’Alta Repubblica. La pace regnava grazie a un benevolo Senato in cui i Jedi erano un esempio di saggezza e forza. Ma anche la luce più accecante può proiettare un’ombra, e qualcosa di molto sinistro sta per sorgere ai margini dei confini della Repubblica. Il primo volume del progetto L’Alta Repubblica, imperniato su un periodo inesplorato della saga di Star Wars!

Le novità Panini Comics di aprile 2021 – Panini Kids

I LIBRI A FUMETTI DI MASHA E ORSO: IL POTERE DELLA GENTILEZZA

Autori: AA.VV.

29 aprile • 21×19, C. con effetto puffy, 32 pp., col. • Euro 6,90

Arrivano i libri a fumetti di Masha e Orso! Dalla serie animata che ha conquistato il pubblico dei piccoli, una collana di libri cartonati da collezione con le migliori storie della TV in formato fumetto. Ritrova l’episodio con Masha super eroina e scopri i giochi nascosti nella storia, pensati per favorire lo sviluppo cognitivo e la capacità di attenzione del tuo bambino. Scopri il potere della gentilezza!

I LIBRI A FUMETTI DI MASHA E ORSO: LA MAGIA DELL’AMICIZIA

Autori: AA.VV.

29 aprile • 21×19, C. con effetto puffy, 32 pp., col. • Euro 6,90

Un nuovo libro a fumetti di Masha e Orso! Tante immagini grandi e colorate e testi semplici per avvicinare i giovanissimi alla lettura. Nell’episodio sui videogiochi, Masha scoprirà insieme a Orso la magia dell’amicizia. Ogni volume approfondirà attraverso la narrazione un valore importante per la formazione dei più piccoli, per imparare divertendosi!

SPOOKYZONE 2

DISNEY GAG 5

20 aprile • 21×28, S., 48 pp., col. • Euro 4,90

Le avventure di Qui, Quo e Qua continuano insieme al loro tour come ambasciatori scolastici in giro per il mondo, che questa volta li vedrà ospiti a Roma! Anche qui i nostri tre saranno chiamati a risolvere uno spaventoso caso riguardante una strana e inquietante scatola… Riusciranno i detective del brivido a risolvere questo nuovo mistero? Tra paura e risate, una storia a fumetti di 48 pagine piena di colpi di scena!

POKEMON MAGAZINE 1

POKEMON 1

29 aprile • 23×29, S., 32 pp., col. • Euro 4,90

In occasione del 25° anniversario del fenomeno Pokémon, arriva la rivista ufficiale dedicata al fantastico mondo di Pikachu, Ash e dei loro straordinari amici! All’interno, tanti giochi, quiz, nuove avventure e curiosità per gli appassionati della serie animata e dei videogiochi, con schede sui personaggi, storie da leggere e molto altro ancora. In regalo in ogni numero, due bustine di card Pokémon!

LEGO®: ASSEMBLA, ATTACCA E CORRI!

Autori: AA.VV.

Maggio • B., col. • Euro 14,90

Costruisci la tua super potente auto da corsa usando i mattoncini LEGO®! Scegli uno dei tre modelli base e rendi unica la tua macchinina per ogni gara che farai: ci sono 10 configurazioni per modificare il

tuo bolide. Divertiti a personalizzare la tua auto con più di 260 adesivi riposizionabili a lunga durata. Accelera al massimo con le pagine di attività piene di immagini entusiasmanti, colori, sfide con gli sticker e molto altro ancora! Pronti, partenza… via!!!

