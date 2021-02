L’assistente di Kohei Horikoshi Shо̄ta Noguchi, che coadiuva l’autore nella realizzazione del suo manga di successo My Hero Academia, pubblica regolarmente fanart ispirati ai personaggi della serie sul suo account Twitter. Alcuni dei suoi disegni più recenti sono dedicati al personaggio di Rumi Usagiyama, altrimenti nota con il suo nome da Pro Hero Mirko. Ma c’è un dettaglio in particolare che ha attirato l’attenzione del pubblico anglofono e, in generale dei fan di Megan Thee Stallion.

My Hero Academia – Mirko in posa come Megan Thee Stallion!

I bellissimi schizzi realizzati da Shо̄ta Noguchi che trovate poco più in basso hanno catturato l’attenzione principalmente per via delle sue pose e dei suoi vestiti, che condividono una netta, innegabile somiglianza con le foto della rapper, cantante e compositrice americana Megan Thee Stallion. Date un’occhiata voi stessi alle immagini qui di seguito!

So Kohei Horikoshi’s (Creator of My Hero Academia) assistant, @nstime23 is a fellow hot girl and drew Miruko in similar outfits as our queen @theestallion 😭✨ pic.twitter.com/NluWrNjXGP — LISTEN TO THE GETTING ANIMATED PODCAST (@gettinganimated) February 12, 2021

Noguchi ha ritwittato entrambi i tweet, indicando che è certamente consapevole e molto felice di vedere questi commenti e di constatare l’approvazione dei fan.

Le illustrazioni originali twittate da Noguchi, che nelle immagini in alto non sono molto nitide, sono le seguenti:

Per inciso, Megan è lei stessa una grande fan di My Hero Academia, essendosi già vestita come Todoroki Shoto per la rivista Paper, in passato. Nata in Texas, Megan ha fatto il suo debutto nel 2016. Il suo secondo EP Make It Hot includeva il brano Last Week in H TX e ha raccolto oltre quattro milioni di visualizzazioni su YouTube. L’artista ha pubblicato il suo primo album, Fever, nel 2019. È stata nominata nella categoria Best Female Hip Hop Artist ai BET Awards 2019.

Oltre al suo lavoro come assistente manga, Shо̄ta Noguchi ha disegnato Mascot Combat! per la rivista Jump Giga di Shueisha e ACT-Heroes per la rivista mensile Big Gangan di Square Enix.

