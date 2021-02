Un nuovo aggiornamento sulla trilogia di Star Wars a cura di Rian Johnson arriva da Sariah Wilson, autrice del bestseller Un’adorabile impertinente (edito da Newton Compton).

Su Twitter la scrittrice ha infatti dichiarato che la trilogia del regista del controverso Gli Ultimi Jedi è ancora in cantiere; non ci sono date o cornici temporali perché Johnson sta lavorando ad altri progetti, ma secondo quanto raccolto dalla Wilson nel corso di una intervista al regista la trilogia si farà.

Non ci resta che attendere notizie ufficiali da Lucasfilm, nel frattempo ricordiamo che sul fronte cinematografico sono previsti il film Star Wars: Rogue Squadron di Patty Jenkins (Wonder Woman) per il 22 Dicembre 2023, un film al momento ancora senza titolo scritto e diretto da Taika Waititi (Thor: Ragnarok) e probabilmente anche un film sviluppato dal produttore Kevin Feige (Avengers: Endgame).

Star Wars e Rian Johnson

Alla fine del 2017 erano emerse indiscrezioni secondo cui Rian Johnson stesse sviluppando una nuova trilogia di Star Wars, ma da allora non è stato rivelato molto sul progetto.

A un certo punto, si vociferava che la trilogia di Star Wars di Johnson fosse stata cancellata, ma il regista smentì prontamente quelle voci.

Il lento sviluppo ha però portato alcuni a chiedersi se la Disney sia ancora attivamente interessata al progetto, ma Johnson è sempre stato ottimista sulla sua trilogia.

Rian Johnson stava sviluppando la sua nuova trilogia di Star Wars a stretto contatto con David Benioff e D.B. Weiss (gli showrunner di Game of Thrones) per creare il futuro della saga dopo l’uscita di Episodio IX – L’Ascesa di Skywalker, tuttavia nell’Autunno 2019 Lucasfilm annunciò che la trilogia di Star Wars di Benioff e Weiss era stata cancellata.

A Novembre 2019 Johnson dichiarò di essere ancora in trattative con Lucasfilm e ribadì che il suo progetto avrebbe visto la luce.

Acquista Gli Ultimi Jedi (2 Blu-ray)