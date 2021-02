L’account Twitter ufficiale per l’anime Il Principe del Tennis: Hyotei vs Rikkai Game of Future ha annunciato sabato che la seconda e ultima parte dell’anime debutterà sul servizio giapponese U-NEXT il 17 aprile.

La prima parte dell’anime ha debuttato il 13 febbraio.

A proposito de Il Principe del Tennis – Hyotei vs. Rikkai

Il Principe del Tennis – Hyotei vs. Rikkai Game of the future racconta una storia originale, supervisionata dall’autore del manga, in cui i due istituti scolastici del titolo si sfideranno per la prima volta.

Keiichiro Kawaguchi (ISLAND) dirige la serie presso studio Kai (7 Seeds 2nd Season) e M.S.C (Code:Realize – Sousei no Himegimi, I’ll/Generation Basket) su sceneggiatura di Mitsutaka Hirota (Anime-Gataris, Nanbaka); Akiharu Ishii (Blood+, Ultramarine Magmell) cura il character design.

NAS – Nihon Ad Systems (Neon Genesis Evangelion, Fruits Basket, Shaman King) produce la serie.

Il Principe del Tennis – il manga e l’anime

Konomi ha serializzato la serie originale del manga The Prince of Tennis sulla rivista Weekly Shonen Jump della Shueisha dal 1999 al 2008. Il manga segue il tennista Ryōma Echizen nell’intento di raggiungere il torneo nazionale.

Il manga ha ispirato un anime televisivo del 2001-2005, due lungometraggi anime e un cortometraggio teatrale, vari progettidi video anime, un film live-action, una serie televisiva live-action in Cina e una popolare serie musicale teatrale.

Konomi ha poi lanciato la serie manga The New Prince of Tennis sulla rivista Jump SQ. sempre di Shueisha nel 2009. La storia riprende dopo il torneo nazionale, quando Ryōma si unisce a un gruppo selezionato di giocatori delle scuole medie nel campo di allenamento più alto del Giappone per i giocatori sotto i 17 anni. Il manga ha ispirato un anime del 2012 The Prince of Tennis II.

Il franchise ha ispirato anche una serie di OVA e di videogiochi.

Correntemente è in fase di sviluppo il primo film completamente realizzato in computer grafica 3D, intitolato Ryoma! Shinsei Gekijoban Tennis no Oji-sama (Ryoma! Il Principe del Tennis – il film della rinascita) che racconterà una storia originale, ambientato nei tre mesi che separano la conclusione della prima serie manga dall’inizio de Il Nuovo Principe del Tennis.

In Italia il manga è pubblicato dalla Planet Manga.

Acquista il primo volume de “Il Principe del Tennis”