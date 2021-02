Sfortunatamente, la serie degli acchiappafantasmi Truth Seekers, di Nick Frost e Simon Pegg non tornerà per una seconda stagione. Amazon ha scelto di non rinnovare Truth Seekers, cancellandola di fatto dopo solo una manciata di episodi.

Frost ha dato la notizia ai followers e ai fan della serie durante il fine settimana, pubblicando un video su Instagram che annunciava la cancellazione di Truth Seekers. L’attore e il produttore hanno spiegato quanto sia stato triste per tutti i membri del team dire addio e quanto sono rimasti delusi nel vedere finire la serie così presto.

Purtroppo, Truth Seekers non tornerà per una seconda stagione. Truth Seekers non è stato rinnovato, il che è un vero e proprio colpo per me. Abbiamo davvero messo tutto il nostro impegno in questo, il nostro cuore e l’anima, e in alcuni casi il sangue, quindi non tornare è davvero triste per noi. È un peccato. Penso che avessimo molte belle storie di fantasmi da raccontare, storie che rimarranno non raccontate. Se vi è piaciuto lo show, grazie. E se non ti è piaciuto, sei felice adesso?