Attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, il mangaka dietro i disegni e la storia di uno spin-off ufficiale secondo Shueisha e ispirato all’universo di Dragon Ball – “Vita da Yamcha“, Dragon Garow Lee, ha disegnato la sua propria versione di Gohan contro Cell.

Rivisitando uno degli scontri più epico e amati dagli appassionati, l’artista ha infuso la stessa magia svelata da Akira Toriyama-sensei in origine con un disegno inedito.

Lo possiamo guardare qui a colori con Gohan, forte del Super Saiyan di secondo livello, mentre affronta il villain storico:

Dragon Garow Lee è conosciuto per aver scritto e disegnato Vita da Yamcha, titolo dell’adattamento italiano a cura di Edizioni Star Comics dello spin-off da un volume di “Dargon Ball Gaiden Tensei Shitara Yamcha Datta Ken” disponibile dal 2017 per Shueisha.

Ricordiamo che lo spin-off Vita da Yamcha è disponibile in Italia a cura di Edizioni Star Comics dal 10 aprile 2019. Sotto la collana WONDER e in un unico volume, ecco la trama dell’opera:

Per tutti i fan dell’universo di Dragon Ball è in arrivo una sorpresa davvero curiosa: un volume che raccoglie gli episodi pubblicati sulla rivista giapponese Jump Plus dedicati ad uno dei più strani casi di reincarnazione del mondo dei fumetti!

In seguito a una caduta, uno studente delle superiori si reincarna nientemeno che… in Yamcha, l’amico di tante avventure di Goku e compagni! Ma non fa in tempo a rallegrarsi per il fidanzamento con Bulma che subito si ricorda della fine che lo aspetta nel mondo di Dragon Ball… Per sopravvivere all’attacco di nemici sempre più potenti, stavolta Yamcha dovrà provare a diventare il più forte!