Direttamente da Anteprima 354, vi riportiamo tutte le novità Panini Marvel di aprile 2021.

KING IN BLACK 1

Autori: Donny Cates, Ryan Stegman

15 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: King in Black (2020) #1

VENOM 33

Autori: Donny Cates, Iban Coello,

Clay McLeod Chapman,

Chris Mooneyham

15 aprile • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Venom (2018) #31, Scream: Curse of Carnage (2020) #6

• Un tie-in di King in Black! • Il dio dei simbionti Knull è giunto sulla Terra, ma Eddie Brock sarà all’altezza del nemico? • E se non lo sarà, a chi spetterà la difesa del nostro mondo? • Inoltre, torna Scream per una storia inquietante con il Punisher e l’Uomo Sabbia!

AMAZING SPIDER-MAN 59

Autori: Peter David, Greg Land

15 aprile • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Symbiote Spider-Man: King in Black (2020) #1/2

• Un tie-in di King in Black! • Torniamo nel passato con un’altra storia inedita del Simbionte Spider-Man! • Ricordate quando Peter Parker utilizzava come costume il simbionte alieno? • Ospiti speciali a non finire, tra cui il solo e unico Cavaliere Nero!

AMAZING SPIDER-MAN 60

Autori: Peter David, Greg Land

29 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Symbiote Spider-Man: King in Black (2020) #3/4

• Un tie-in di King in Black! • Quasi in contemporanea con gli Stati Uniti, prosegue la nuova saga del Simbionte Spider-Man! • Peter Parker con il costume alieno come non lo avete mai visto! • Ospiti speciali: Rocket Raccoon e Monica Rambeau alias… Capitan Marvel?!

IRON MAN 5

Autori: Christopher Cantwell, Cafu,

Salvador Larroca

15 aprile • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Iron Man (2020) #5, King in Black: Iron Man/Doom (2021) #1

• Numero doppio contenente un tie-in di King in Black con il Dottor Destino! • Korvac è sempre più lanciato verso piani di conquista estremamente ambiziosi. • Iron Man non può pensare di affrontare la minaccia da solo… ma potrà contare su Hellcat? • E riuscirà a riunire un team per una missione di dimensioni cosmiche?

L’IMMORTALE HULK 35

Autori: Al Ewing, Joe Bennett

Aprile • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Immortal Hulk (2018) #40

L’IMMORTALE HULK 36

Autori: Al Ewing, Joe Bennett, Aaron Kuder

Aprile • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Immortal Hulk (2018) #41

• L’evento King in Black travolge l’Immortale Hulk! • Il Gigante di Giada è in una brutta posizione… ma non si dica che Joe Fixit non sappia come divertirsi! • Prima però dovrà combattere un pianeta di simbionti! • Inoltre, la Cosa si appresta a un nuovo scontro con il suo rivale di sempre!

S.W.O.R.D. 1

Autori: Al Ewing, Valerio Schiti

22 aprile • 17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: S.W.O.R.D. (2020) #1

AVENGERS 30

Autori: Jason Aaron, Javier Garrón

15 aprile • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Avengers (2018) #41

• La battaglia per conquistare il potere della Fenice continua! • Sarà un torneo a decretarlo, in cui i più potenti super eroi dovranno vedersela con i più temibili super criminali. • In azione… Pantera Nera, Namor, She-Hulk e anche Jane Foster! • Preparatevi per una guerra segreta su scala cosmica!

CAPITAN AMERICA 29

Autori: Ta-Nehisi Coates, Anthony Falcone, Leonard Kirk, Michael Cho

15 aprile • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Captain America (2018) #25

• Un nuovo capitolo di Tutti muoiono giovani! • Capitan America unisce le forze con quelle dei suoi alleati per recuperare le Figlie della Libertà a Madripoor. • Ad attenderlo c’è il Teschio Rosso, il cui piano prende corpo mentre assistiamo all’esordio di un nuovo Agente 13! • In appendice, una storia-gioiello disegnata da Michael Cho per celebrare i venticinque numeri della serie originale!

THOR 11

Autori: Donny Cates, Nic Klein

15 aprile • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Thor (2020) #11

SAVAGE AVENGERS 17

Autori: Gerry Duggan, Patch Zircher

29 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Savage Avengers (2019) #15/16

GUARDIANI DELLA GALASSIA 8

Autori: Al Ewing, Marcio Takara

Aprile • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Guardians of the Galaxy (2020) #8

CAPTAIN MARVEL 21

Autori: Kelly Thompson, Lee Garbett, Belén Ortega

29 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Captain Marvel (2019) #24/25

DAREDEVIL 23

Autori: Chip Zdarsky, Francesco Mobili

6 maggio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Daredevil (2019) #22

DEADPOOL 7

Autori: Kelly Thompson, Gerardo Sandoval

15 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Deadpool (2019) #8/9

FANTASTICI QUATTRO 29

Autori: Christopher Cantwell, Filipe Andrade

15 aprile • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Fantastic Four:

Road Trip (2021) #1

• Dopo mesi di attività frenetica, i Fantastici Quattro si concedono una vacanza al Grand Canyon… ma la mente di Reed Richards è sempre in fibrillazione! • Un banale esperimento trasforma una gita di piacere in un viaggio nell’orrore! • I Fab Four mutano a livello cellulare assumendo forme mostruose! • E nessuno potrà aiutarli in quell’area remota e desertica dell’Arizona!

X-MEN 15

Autori: Jonathan Hickman, Rod Reis

15 aprile • 17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Giant-Size X-Men: Fantomex (2020) #1

MARAUDERS 13

Autori: Gerry Duggan, Matteo Lolli, Anthony Piper

Aprile • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Marauders (2019) #17, Marvel’s Voices #1

NEW MUTANTS 12

Autori: Vita Ayala, Rod Reis

Aprile • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: New Mutants (2019) #15

WOLVERINE 11

Autori: Benjamin Percy, Adam Kubert, Daniel Dominguez, Alitha Martinez

22 aprile • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Wolverine (2020) #9, Marvel’s Voices #1

• Wolverine torna a Madripoor per partecipare a un’asta mooolto particolare! • Ma lo farà da acquirente… o da articolo in vendita? • Tra passato e presente, piovono nuove informazioni sul Team X! • Inoltre, in appendice… Logan incontra la morte!

X-FACTOR 5

Autori: Leah Williams, David Baldeón

Aprile • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Factor (2020) #6

• Come può morire, cadendo dal cielo, una mutante capace di volare? • E non una… ma ben due volte! • Un nuovo rompicapo da risolvere per X-Factor Investigations! • Nel frattempo, Prodigy ha un’idea bislacca che cambierà la vita del gruppo!

X-FORCE 13

Autori: Benjamin Percy, Joshua Cassara

Maggio • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Force (2020) #16

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN DI J.M. DeMATTEIS 4

Autori: J.M. DeMatteis, Herb Trimpe, Kerry Gammill

29 aprile • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Marvel Team-Up (1972) #117/120

MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN 28

Autori: Chris Claremont, Paul Smith, Michael Golden

15 aprile • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #175, X-Men Unlimited (1993) #39, X-Men Annual (1970) #7

AVENGERS SENZA RITORNO: CALA LA NOTTE

Autori: Al Ewing, Mark Waid, Jim Zub, Paco Medina, AA.VV.

Aprile • 17×26, C., 256 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: Avengers: No Road Home (2019) #1/10

• L’universo è immerso nell’oscurità, e solo un gruppo di eroi può sperare di riportare la luce. • Ma che speranza ci può essere contro un’avversaria come Nyx, in grado di massacrare un pantheon di divinità? • Per fortuna le forze del bene possono contare su un sorprendente e inaspettato alleato: Conan il Barbaro! • Per la prima volta in volume, una delle saghe degli Avengers più importanti degli ultimi anni, realizzata da un team di autori Marvel di punta!

VOTA LOKI

Autori: Christopher Hastings, Langdon Foss

Aprile • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Vote Loki (2016) #1/4, Journey Into Mystery (1952) #85, Avengers (1963) #300

• Loki, dio delle storie e degli inganni, si imbarca in una controversa campagna politica per farsi eleggere Presidente degli Stati Uniti… • …ma c’è una reporter pronta a rivelare all’elettorato la sua doppiezza! • Satira politica in salsa supereroistica firmata da Christopher Hastings e Langdon Foss! • Uno dei fumetti che hanno ispirato la serie TV su Loki in arrivo su Disney+.

MARVEL-VERSE: LOKI

Autori: Stan Lee, John Buscema, Walter Simonson, John Romita Jr., AA.VV.

Maggio • 15×23, B., 120 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Amazing Spider-Man (1999) #503/504, Journey Into Mystery (2011) #626.1, Silver Surfer (1968) #4, Avengers (1963) #300

• Bugiardo. Astuto. Manipolatore. Questo e molto altro è Loki, il più affascinante tra gli dei di Asgard! • Tra un complotto contro suo fratello Thor e un incontro inatteso con Spider-Man, il Dio degli inganni non smetterà mai di stupirvi. • Inoltre, uno storico racconto di Stan Lee e John Buscema in cui Loki incontra Silver Surfer! • La lettura perfetta per prepararsi alla serie Disney+ con Tom Hiddleston!

YOUNG AVENGERS: LA CROCIATA DEI BAMBINI

Autori: Allan Heinberg, Jimmy Cheung, Olivier Coipel, Alan Davis

Maggio • 17×26, C., 336 pp., col. • Euro 32,00

Contiene: Uncanny X-Men (1981) #526, Avengers: The Children Crusade (2010) #1/9, Avengers: The Children’s Crusade – Young Avengers (2001) #1

IL FENOMENO: SENZA SOSTA

Autori: Fabian Nicieza, Ron Garney

Aprile • 17×26, B.,

120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Juggernaut (2020) #1/5

DOTTOR DESTINO VOL. 2: BEDFORD FALLS

Autori: Christopher Cantwell, Salvador Larroca

Aprile • 17×26, C., 112 pp, col. • Euro 16,00

Contiene: Doctor Doom (2019) #6/10

THOR VOL. 2: VIGILIA DI GUERRA

Autori: Jason Aaron, Mike Del Mundo, Tony Moore, Lee Garbett

Aprile • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Thor (2018) #7/11

• La Guerra dei Regni si avvicina, e i dieci regni tremano! • Thor è riuscito a fuggire da Hel, ma ora si ritrova prigioniero delle guerriere di Heven. • In suo aiuto accorreranno Valchiria e Angela, ma potrebbero non bastare! • Malekith il Maledetto sta per scatenare i suoi eserciti, e il Dio del Tuono è l’ultima speranza per salvare il creato…

TONY STARK, IRON MAN VOL. 2: STARK REALITIES

Autori: Dan Slott, Jeremy Whitley, Jim Zub, Valerio Schiti

Aprile • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Tony Stark: Iron Man #6/11

VENOM VOL. 4: LA GUERRA DEI REGNI

Autori: Cullen Bunn, Iban Coello, Joshua Cassara

Aprile • 17×26, C., 256 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Venom (2018) #13/15, Web of Venom: Funeral Pyre #1

• È scoppiata la Guerra dei Regni, e Venom ne paga le conseguenze! • Malekith ha dei piani sinistri per il simbionte, piani che potrebbero essere fatali. • Spinto al limite e in grave difficoltà, il V-Man cerca aiuto in alcuni alleati inattesi. • Inoltre, una storia con Andi Benton, l’ex Mania, e Carnage, che continua a tramare nell’ombra…

AGENTE VENOM VOL. 1: PROGETTO RINASCITA 2.0

Autori: Rick Remender, Tony Moore, Dan Slott, Humberto Ramos, AA.VV.

Aprile • 17×26, C., 288 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: Venom (2011) #1/10, Amazing Spider-Man (1963) #654, #654.1

CARNAGE

Autori: Gerry Conway, Mike Perkins

Giugno • 18,3×27,7, C., 360 pp., col. • Euro 36,00

Contiene: Carnage (2015) #1/16, All-New All-Different Marvel Point One #1

• In un unico volume, la prima maxi-serie dedicata al coprotagonista del film Venom: Let There Be Carnage! • Il serial killer simbiotico è di nuovo a piede libero, e l’F.B.I. reagisce con una task force letale! • Riusciranno Toxin, l’Uomo Lupo e Manny Calderon a impedire che Carnage usi il libro dei morti Darkhold? • Dallo scrittore di La morte di Gwen Stacy e dal disegnatore di L’ombra dello scorpione!

SPIDER-MAN 2099 VOL 4: LA VERITÀ FA MALE

Autori: Peter David, Rick Leonardi, Tom Grindberg, Joe St. Pierre, AA.VV.

Aprile • 17×26, C., 288 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: Spider-Man 2099 (1992) #23/33, 2099 Unlimited (1993) #8

CAPITAN AMERICA: WINTER SOLDIER

Autori: Ed Brubaker, Steve Epting, Michael Lark

Aprile • 17×26, C., 152 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Captain America (2005) #8/9, #11/14

• Il ritorno che nessuno credeva possibile! • Bucky Barnes è morto ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, e da allora Steve Rogers vive nel rimorso e nel dolore. • Eppure c’è in giro un killer che assomiglia in modo inquietante all’ex spalla di Capitan America… • Le origini del Soldato d’Inverno, in una delle saghe della Sentinella della Libertà più importanti e dirompenti di sempre!

GLI STUPEFACENTI X-MEN: TALENTI PERICOLOSI

Autori: Joss Whedon, John Cassaday

Aprile • 17×26, C., 312 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Astonishing X-Men (2004) #1/12

THE ULTIMATES – EDIZIONE DEFINITIVA

Autori: Mark Millar, Bryan Hitch, Steve Dillon, Mike Deodato Jr., AA.VV.

Agosto • 17×26, C., 792 pp., col. • Euro 85,00

Contiene: The Ultimates (2002) #1/13, Ultimates Annual (2005) #1/2, Ultimates 2 (2004) #1/13

• Capitan America! Iron Man! Thor! Wasp! Giant-Man! Sono gli eroi della Terra, ma non come li conoscete…

• Riuniti da Nick Fury, sono la prima linea di difesa contro ogni genere di minaccia. Il problema è che alla lunga il pericolo maggiore potrebbero essere proprio loro!

• Processi, tradimenti, esecuzioni e violenza in una delle storie di super eroi più crude e importanti di sempre, firmata da due fuoriclasse come Mark Millar e Bryan Hitch.

• Raccolta in un imperdibile volume deluxe, la fondamentale saga che ha ispirato il blockbuster The Avengers. Un classico che non può mancare nella libreria di ogni appassionato di comics.