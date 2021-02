Gotham City PD è la serie spin-off del film The Batman, che arriverà prossimamente su HBO Max.

Le due produzioni ambientate nell’universo narrativo del Cavaliere Oscuro non condivideranno soltanto Matt Reeves — regista del film con Robert Pattinson protagonista e produttore della serie.

Stando a Casey Bloys, HBO content chief, serie e film condivideranno anche alcuni attori; non sono stati fatti nomi visto che la produzione della serie è ancora nelle fasi iniziali, ma è possibile che vedremo l’attore Jeffrey Wright nella parte di Jim Gordon anche nello spin-off.

L’idea è questa. Matt Reeves è ovviamente un produttore di Gotham City PD. Non vogliamo prenotare personaggi soltanto per i film o per la TV. Dovrebbe esserci una certa fluidità tra loro. […]

Ma sì, parlando in generale, questa è l’idea, che ci saranno crossover.

A proposito di Gotham City PD

Se The Batman si svolgerà durante l’Anno Due di Batman, Gotham City PD sarà ambientata durante “l’Anno Uno” in un viaggio all’interno della corruzione della città e del suo dipartimento di polizia.

L’idea è quindi di tornare ai tempi della prima apparizione del Cavaliere Oscuro, che inizia a destabilizzare la città, e raccontare la storia dal punto di vista dei poliziotti corrotti.

In particolare seguiremo le vicende di uno di questi poliziotti, in una storia che è una battaglia per la salvezza della sua anima.

Reeves non ha ovviamente specificato chi sarà questo poliziotto, ma sembra che avrà un qualche legame con il mistero di Batman.

Nella serie vedremo una città come non l’abbiamo mai vista prima e incontreremo sia personaggi visti nei fumetti sia personaggi completamente nuovi.

Joe Barton, autore della serie Netflix Giri/Haji – Dovere / Vergogna, ha preso il posto di Terence Winter (Boardwalk Empire) come produttore esecutivo e showrunner.

