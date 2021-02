Dopo aver visto il primo atteso video gameplay, ecco che Aniplex e CyberConnect2 pubblicano i character trailer di Tanjiro Kamado e Nezuko Kamado all’interno delle dinamiche del primo videogame ispirato a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il manga di Koyoharu Gotouge, in uscita nel 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

I due trailer in-game rivelano una buona parte di moveset dei due personaggi, fra l’altro giocabili.

Tanjiro combatte usando la tecnica del Respiro dell’Acqua appresa e perfezionata sotto l’allenamento di Sakonji Urokodaki. Nezuko, invece, usa i poteri demoniaci ottenuti dopo essere stata assaltata da un demone, divenendo tale a sua volta.

Il trailer di Tanjiro è in testa all’articolo.

Qui di seguito, invece, ecco il Nezuko:

I personaggi giocabili del videogioco al momento sono: Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibara, Giyu Tomioka.

Dettagli sul videogame e modalità di gioco

Il videogioco, pubblicato da Aniplex, prende il titolo di Kimetsu no Yaiba: Hinomaki Kepputan (al momento non è stata offerta una traduzione occidentale) e si baserà su azioni di combattimento di cooperazione finalizzate alla distruzione di demoni. Il titolo è prodotto da CyberConnect2 (celebre per aver creato la serie “Storm” dei videogame ispirati a Naruto e Dragon Ball Z: Kakarot, tra gli altri).

Il titolo possiede una Modalità Storia che consente di rivivere gli eventi del manga e anime originali, e la Modalità Battaglia a Squadre attraverso la quale è possibile controllare in semplicità vari personaggi in combattimento.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – manga, anime e videogiochi

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge. Composto da 205 capitoli e 23 volumetti, il manga si è concluso a maggio 2020. In Italia l’opera è edita da Edizioni Star Comics con 9 volumetti disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda da aprile a settembre 2019 con 26 episodi trasmessi. L’anime è prodotto da Studio Ufotable ed è visibile legalmente, gratuitamente e sia con sottotitoli in italiano che doppiaggio italiano su VVVVID (Dynit).

Il sequel dell’anime si concretizza con un film animato che adatta l’arco narrativo dell’allenamento uscito nelle sale giapponesi il 16 ottobre 2020. In Italia arriverà a data da destinarsi per Dynit.

CyberConnect2 sta realizzando la produzione del primo videogioco PlayStation 4 di Demon Slayer i cui dettagli al momento sono davvero pochi. Il titolo si intitola provvisoriamente Kimetsu no Yaiba: Hinomaki Kepputan e si baserà su azioni di combattimento di cooperazione finalizzate alla distruzione di demoni.

