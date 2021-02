Il creatore di Edens Zero ha dedicato un nuovo sketch a Jinn e Kleene! I fan si erano chiesti che tipo di storie avrebbe creato Hiro Mashima dopo la fine di Fairy Tail, e la sorpresa è stata che si tratta di un mondo completamente diverso da quello che Mashima aveva mai fatto prima. Erano finiti i magici mondi fantasy e al loro posto ora c’è Edens Zero, una serie basata sulla fantascienza che vede il suo trio principale esplorare più pianeti alla ricerca di un Dio al centro dell’universo. Da allora, la serie ha introdotto moltissimi personaggi attraverso questa ricerca.

Mentre l’equipaggio principale dell’Edens Zero è senza dubbio l’attrazione principale della serie, i recenti sviluppi nel manga hanno mostrato un duo fratello e sorella con un passato complicato: Jinn e Kleene. Questi personaggi hanno iniziato a occupare sempre più il centro della scena nel manga ultimamente, e Mashima ha reso omaggio ai due fratelli con un nuovo schizzo che l’autore ha condiviso con i fan su Twitter. Date un’occhiata qui sotto:

Mentre l’uscita del manga di Edens Zero è stata davvero un grande successo tra i fan dei lavori precedenti di Mashima, la serie animata si sta preparando a essere ancora più popolare entro la fine dell’anno: Edens Zero farà il suo debutto ufficiale nell’anime il 10 aprile, ed è attualmente una delle uscite più attese dell’anno. Le informazioni su questo imminente adattamento anime sono state tenute per lo più nascoste, ma mentre ci avviciniamo alla sua prima, lo staff dietro la serie ha iniziato a mostrare sempre più dettagli di ciò che possiamo aspettarci dall’anime.

Sappiamo che il cast della serie comprende Takuma Terashima nei panni di Shiki Granbell, Mikako Komatsu nei panni di Rebecca Bluegarden, Rie Kugimiya come una nuova versione di Happy, Shiki Aoki come Homura Kogetsu, Hiromichi Tezuka come Weisz Steiner e Shiori Izawa come EM Pino.

Jinn e Kleene non si vedranno nell’anime fino a quando gli archi di introduzione iniziale non saranno ultimati, ma un giorno saranno sicuramente presenti anche nell’anime.

Acquistate Edens Zero (Vol. 1) QUI!