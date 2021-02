Bungie ha affermato che il crossplay per Destiny 2 arriverà entro quest’anno. Purtroppo non si sa ancora una data precisa, ma lo sviluppatore ha insistito nel dire che non dovremo aspettare il 2022.

Quello che si sa, però, è che questo crossplay arriverà, dopo tanti mesi di dubbi al riguardo. Con tutta probabilità, il ritardo è dovuto principalmente a tutti i cambiamenti che vanno fatti per consentire la connessione contemporanea di giocatori provenienti da sistemi diversi.

C’è bisogno quindi di fare un massiccio lavoro di ricalibrazione e far sì che tutti gli utenti possano essere considerati “allo stesso livello”.

C’è comunque da dire che al momento Destiny 2 offre un servizio di cross-save che permette quindi già di unificare gli account tra le varie piattaforme, così come sul PC. Staremo a vedere quando sarà possibile giocare tra tutte le console disponibili. Le notizie dovrebbero certamente arrivare nei prossimi mesi, così come nuovi contenuti che vengono pubblicati con cadenza più o meno regolare.

Destiny 2 – Bungie e il post-Halo

Avevamo recensito Destiny 2 qui. Al momento il gioco è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ed S e Google Stadia. Nel corso del tempo il primo era stato reso disponibile gratuitamente (sebbene solo il gioco originale), così come il 2. Il primo capitolo fu uno dei giochi più costosi della sua epoca ma non riuscì ad imporsi come killer app, come Bungie sperava.

Destiny 2 rimane comunque uno dei giochi più costosi della storia e non si sa con precisione quale sarà il fututo della serie e se Bungie intende continuare con questo progetto in futuro o dedicarsi a qualcosa di completamente nuovo.

Dopotutto, in seguito ad Halo, Bungie aveva investito tantissimo nel progetto Destiny, aggiornandolo continuamente e costantemente con contenuti, espansioni e bilanciamenti. Voi lo possedete e ci state giocando? Vorreste ampliare la vostra rete giocando con amici su piattaforme diverse?

