Le novità Panini DC Italia di aprile 2021

BATMAN: DEATH METAL 1 BAND EDITION

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo, Riley Rossmo, Daniel Warren Johnson, AA.VV.

25 marzo • 17×26, S., 52 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Dark Nights: Death Metal (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – Legends of the Dark Knights (2020) #1

• L’evento dell’anno, firmato dal dream team Scott Snyder e Greg Capullo, sarà composto da sette uscite mensili, ognuna delle quali disponibile in tre differenti edizioni!

• Oltre alle versioni Regular (Euro 5,00) e Variant Cover Metal (Euro 7,00), troverete le speciali Variant Band Edition (Euro 5,00), realizzate in collaborazione con sette delle più celebri band al mondo, in rappresentanza di altrettanti generi Metal.

• Ogni numero conterrà inoltre un’introduzione della relativa band e un’intervista in esclusiva… a cominciare dai Megadeth!

• Date inizio all’headbanging perché Death Metal è qui!

BATMAN: DEATH METAL 2

Autori: Scott Snyder, James Tynion IV, Greg Capullo, Tony S. Daniel, AA.VV.

22 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Dark Nights: Death Metal (2020) #2, Dark Nights: Death Metal – Legends of the Dark Knights (2020) #1

• Udite l’urlo sfrenato di Wonder Woman mentre attraversa il Multiverso Oscuro sul monster truck più fuori di testa del mondo!

• Scaldate le corde della Bat-chitarra per accogliere nella band un certo Cavaliere Oscuro!

• Ammirate l’evoluzione definitiva del letale Batman che Ride!

• La voce è di Scott Snyder, la chitarra di Greg Capullo e il concerto è appena cominciato.

BATMAN: DEATH METAL MIXTAPE VOL. 1

Autori: Scott Snyder, Joshua Williamson, Francis Manapul, Eddy Barrows, AA.VV.

Maggio • 17×26, B., 160 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Dark Nights: Death Metal – Trinity Crisis (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – Speed Metal (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – Multiverse’s End (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – Robin King (2020) #1

• Batman, Wonder Woman e un ritrovato Superman lanciano il loro assalto al quartier generale del Batman che Ride!

• La gara di velocità definitiva tra Flash, i velocisti dell’Universo DC e le loro controparti del Multiverso Oscuro!

• Perpetua contro tutti, in una battaglia che eroi e criminali non possono permettersi di perdere!

• I segreti di Death Metal nel primo di tre speciali che non saranno delle semplici band di supporto!

SUPERMAN 19

Autori: Brian M. Bendis, Ivan Reis

6 maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Superman (2018) #26/27

• Un nuovo nemico diverso da ogni altro!

• Un alieno dagli incredibili poteri che ha attraversato l’universo per distruggere l’Uomo d’Acciaio…

• …Ma perché Synmar vuole la morte di Superman?

• Ospite d’onore: la Justice League!

BATMAN/SUPERMAN 11

Autori: Joshua Williamson, Max Raynor

22 aprile • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman/Superman (2019) #12

• Batman e Superman sono scomparsi!

• Mentre gli eroi di Gotham City e Metropolis cercano di capire cosa sia successo…

• …emerge un folle piano ideato da Brainiac!

• Inoltre, quale mente squilibrata ha corrotto il computer più pericoloso della galassia conosciuta?

BATMAN 21

Autori: Peter J. Tomasi, Kenneth Rocafort

15 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Detective Comics (1937) #1025/1026

• Con una mossa devastante, Joker è riuscito a impossessarsi del controllo della WayneTech e ora vuole creare nuove, potentissime armi!

• Nel Gotham Underground, intanto, i residenti devono affrontare le conseguenze delle tossine di Joker… e il malcontento sta per esplodere!

• Un numero pieno d’azione, con Batwoman e Killer Croc come ospiti speciali!

• Continua l’evento che sta cambiando i connotati al mondo di Batman!

BATMAN 22

Autori: James Tynion IV, Jorge Jimenez

29 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman (2016) #97/98

• Mentre l’esercito di Joker cresce di ora in ora, e con armi mai viste prima, Batman deve assolutamente contrattaccare.

• Ma con la dose di tossina sperimentale cui è stato esposto, il Cavaliere Oscuro è perseguitato da demoni e visioni!

• Ospiti speciali di questo numero: Punchline e Harley Quinn!

• Continua la saga bestseller negli Stati Uniti scritta da un lanciatissimo James Tynion IV!

FLASH 12

Autori: Joshua Williamson, Rafa Sandoval, Scott Kolins, Christian Duce

Maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Flash (2016) #759/760

• Con la mossa finale dell’Anti-Flash inizia la lunga saga Punto di arrivo!

• Il Velocista Scarlatto è intrappolato nella Forza della Velocità, e la Legion of Zoom gira libera per Central City!

• Un aiuto inaspettato arriverà dagli alleati che si credevano persi per sempre!

• L’apprezzata run di Joshua Williamson si avvia alla sua spettacolare conclusione.

LANTERNA VERDE 12

Autori: Grant Morrison, Liam Sharp

Maggio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Green Lantern Season 2 (2020) #9

• Mentre comincia il processo a Hyperman e le forze dell’oscurità si radunano nell’ombra, la situazione di Lanterna Verde si fa bizzarra…

• Una svolta inaspettata riunisce Hal Jordan al suo vero amore, Carol Ferris…

• Ma niente è come sembra, e la catastrofe appare sempre più vicina!

• Dal visionario tandem creativo composto da Grant Morrison e Liam Sharp!

AQUAMAN 11

Autori: Jordan Clark, Marco Santucci

Aprile • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Aquaman (2016) #63

• Aqualad contro le mostruose creature della Fossa!

• Riuscirà a proteggere la città sottomarina di Xebel?

• Ma soprattutto, porterà a termine la missione assegnatagli da suo padre, Black Manta?

• Si conclude la storia speciale scritta da Jordan Clark e illustrata dal nostro Marco Santucci.

WONDER WOMAN 11

Autori: Steve Orlando, Jesus Merino

29 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Wonder Woman (2016) #755/756

• I Quattro Cavalieri dell’Apocalisse sferrano il loro attacco!

• Warmaster è decisa a vendicarsi di Wonder Woman…

• …che viene messa sotto processo per i peccati delle Amazzoni.

• Segreti, bugie, battaglie… e un ritorno sorprendente!

JUSTICE LEAGUE 11

Autori: Simon Spurrier, Aaron Lopresti

22 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Justice League (2018) #50

• Sul pianeta alieno Trotha, il piano dell’Imperatrice Siddinx viene rivelato.

• I membri della Justice League scoprono il loro vero ruolo nello scacchiere politico!

• Intrighi e tradimenti nel cinquantesimo episodio della serie originale.

• Il finale della saga fantapolitica scritta da Simon Spurrier e disegnata da Aaron Lopresti!

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO 12

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo, James Tynion IV, Sam Kieth, AA.VV.

6 maggio • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Batman (2011) #35/38

• Batman contro… la Justice League?!

• Possibile che Joker sia davvero tornato dal mondo dei morti?

• Scott Snyder e Greg Capullo di nuovo insieme per un nuovo, sconvolgente arco narrativo intriso di mistero.

• Inoltre, continuano i racconti dei fuggitivi dell’Arkham Asylum, disegnati da assi del fumetto come Sam Kieth, Graham Nolan e John McCrea!

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 4

Autori: John Byrne, Marv Wolfman, Jerry Ordway

22 aprile • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Superman (1987) #3-4, Adventures of Superman (1987) #426, Action Comics (1987) #586

• I Raggi Omega teletrasportano Clark Kent su Apokolips, il pianeta del terrore!

• Darkseid, letale Darkseid…

• Superman campione di Apokolips contro Orion e i Nuovi Dei!

• Intanto, a Metropolis va in scena l’assalto di Bloodsport!

HARLEY QUINN 11

Autori: Sam Humphries, Sami Basri

Aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Harley Quinn (2016) #73/74

• Si conclude l’emozionante avventura di Harley Quinn in California!

• Il viaggio a Los Angeles è stato foriero di sorprese e grandi tragedie…

• …ma anche di un’inaspettata cospirazione!

• Chi ha tramato nell’ombra per destabilizzare l’ex assistente di Joker? E quali legami ha con il suo turbolento passato?

RORSCHACH 1

Autori: Tom King, Jorge Fornés

Aprile • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Rorschach (2020) #1

• Trentacinque anni dopo che Ozymandias ha ucciso mezza New York con il suo folle piano, la figura di Rorschach è un’icona culturale che continua a dividere.

• Qual è allora il significato del suo ritorno come killer nel tentato assassinio del presidente Redford?

• Tom King e Jorge Fornés nella loro nuova, attesissima collaborazione dopo Batman!

• Una miniserie basata sia sul bestseller di Alan Moore e Dave Gibbons che sul serial TV di Damon Lindelof!

QUESTION: LE MORTI DI VIC SAGE 2

Autori: Jeff Lemire, Denys Cowan

Aprile • 21,6×27,6, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: The Question: The Deaths of Vic Sage (2020) #2

• Prosegue l’epopea di Question!

• Com’è nata la leggenda di Vic Sage? Quali sono le origini della maledizione dell’Uomo senza volto?

• Scopritelo nella Hub City del vecchio West, tra cavalli, frecce, sciamani e vite che valgono molto poco.

• Jeff Lemire (Sweet Tooth) e Denys Cowan scavano nel passato di Vic Sage in una saga imperdibile!

SUICIDE SQUAD VOL. 2: I RIVOLUZIONARI

Autori: Tom Taylor, Bruno Redondo, Daniel Sampere

Aprile • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Suicide Squad #6/11

• Mentre tentano di sconfiggere il loro burattinaio, i membri della Suicide Squad sono preda di supereroi e criminali…

• …ma non c’è modo di nascondersi dal più grande detective del mondo: Batman!

• Inoltre, uno storico membro sta per lasciare la Task Force X… ma riuscirà davvero a rifarsi una vita?

• La conclusione della serie firmata dall’acclamato team creativo di Injustice: Gods Among Us!

SUPERGIRL VOL. 3: POST MORTEM

Autori: Marc Andreyko, Eduardo Pansica, Julio Ferriera, AA.VV.

Aprile • 17×26, B., 120 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Supergirl (2016) #34/36, Supergirl Annual (2017) #2

• Supergirl nel mirino di Leviathan!

• Dopo mesi passati ai confini dell’universo, Supergirl torna finalmente sulla Terra.

• Non c’è riposo per Kara Zor-El, che si trova ad affrontare il mistero della scomparsa dei suoi genitori adottivi.

• Inoltre: una tomba misteriosa, Brainiac e lo scontro con il Batman che Ride!

YOUNG JUSTICE VOL. 3: SOLDATI E SIGNORI DELLA GUERRA

Autori: Brian M. Bendis, David F. Walker, John Timms, Scott Godlewski, AA.VV.

Maggio • 17×26, B., 208 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Young Justice (2019) #13/20

• Superboy è scomparso (sì, di nuovo!), e la Young Justice non sa che si trova nel mondo fantasy di Skartaris.

• Riusciranno i suoi amici a trovarlo prima che Warlord gli faccia fare una brutta fine?

• Azione, dialoghi brillanti e colpi di scena per il volume conclusivo della serie ammiraglia dell’etichetta Wonder Comics!

• Con la partecipazione dei guest artist Mike Grell e Michael Avon Oeming!

THE TERRIFICS VOL. 4: LA GUERRA DEL DOMANI

Autori: Gene Luen Yang, Sergio Dávila, Vicente Cifuentes

Aprile • 17×26, B., 312 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: The Terrifics (2018) #19/30

• I Terrifics arrivano fino alla fine del tempo per affrontare l’apocalisse!

• Bizarro, grazie a un dono di Lex Luthor, viaggia indietro nel tempo per arrestare il progresso. Riusciranno i nostri eroi a fermarlo?

• Inoltre, il destino di Simon Stagg, il ritorno della Guerra Fredda e dei videogiochi cabinati anni 80!

• L’ultimo, emozionante volume della saga dei Terrifics!

LA NOTTE PIÙ PROFONDA

Autori: Geoff Johns, Ivan Reis, Doug Mahnke

Aprile • 17×26, C., 312 pp., col. • Euro 31,00

Contiene: Green Lantern (2005) #43, Blackest Night (2009) #0/8

• Nell’antico Libro di Oa è scritto che assieme alla luce è destino che sorga anche l’oscurità. La notte più profonda incombe!

• Quante volte gli eroi DC caduti sono tornati in vita? Ora il responsabile di tutto questo rivuole indietro ciò che è suo!

• Hal Jordan riunisce le luci dello Spettro Emozionale e i campioni dell’Universo DC per combattere la morte stessa!

• Geoff Johns, Flash e Lanterna Verde in un crossover rimasto nel cuore di tutti i fan!

BATMAN: GOTHAM BY GASLIGHT

Autori: Brian Augustyn, Mike Mignola, Eduardo Barreto, Evan “Doc” Shaner, AA.VV.

Aprile • 18,3×27,7, C., 200 pp., col. • Euro 26,00

Contiene: Batman: Gotham by Gaslight, Batman: Master of the Future, Convergence: Shazam! (2015) #1/2, Countdown Presents the Search for Ray Palmer: Gotham by Gaslight (2008) #1.

• Gotham by Gaslight, l’incredibile Elseworld di Mike Mignola, torna in una nuova edizione!

• Calato in una suggestiva Gotham City vittoriana, Batman sarà costretto a mettere in campo tutte le sue risorse.

• Il suo avversario è il killer più pericoloso di sempre… Jack lo Squartatore!

• Inoltre, il seguito Master of the Future e alcune storie recenti che omaggiano l’opera di Mignola!

JUSTICE LEAGUE: IL CHIODO – EDIZIONE COMPLETA

Autori: Alan Davis, Mark Farmer

Aprile • 17×26, C., 312 pp., col. • Euro 31,00

Contiene: Justice League: The Nail (1998) #1/3, Justice League: Another Nail (2004) #1/3

• A causa di un imprevisto, i coniugi Kent perdono l’incontro destinato a modellare le sorti del mondo intero!

• Scoprite la storia di un Universo DC come non l’avete mai visto prima!

• Uno dei racconti più celebri e osannati della collana DC Elseworlds, in una lussuosa edizione integrale.

• Un volume da leggere tutto d’un fiato ideato, realizzato da uno dei maestri del fumetto mondiale: Alan Davis!

JSA: L’ETÀ DELL’ORO

Autori: James Robinson, Paul Smith

Maggio • 17×26, C., 192 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: The Golden Age (1993) #1/4

• Una storia speciale che ha trasformato la JSA nei beniamini di una nuova generazione!

• La Seconda Guerra Mondiale è finita da qualche anno, ma molti eroi ne patiscono ancora le conseguenze…

• La JSA è lo specchio di un paese dilaniato dai sospetti che fatica a ritrovare se stesso.

• James Robinson firma quello che di fatto è il prologo del suo Starman e delle storie della JSA scritte da Geoff Johns!

WONDER WOMAN VOL. 1: ANNO UNO

Autori: Greg Rucka, Nicola Scott

Aprile • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Wonder Woman (2016) #2, #4, #6, #8, #10, #12, #14

• Il viaggio di Wonder Woman nell’era Rinascita inizia qui, con un’epica storia di origini!

• L’Isola Paradiso è stata violata, e le Amazzoni devono reagire tramite la loro campionessa…

• …una guerriera che sia disposta a sacrificare una vita con le proprie sorelle per salvare un mondo che non ha mai visto prima.

• Greg Rucka e Nicola Scott firmano la versione definitiva del primo anno di Diana come protettrice della Terra!

WONDER WOMAN VOL. 3: LA VERITÀ

Autori: Greg Rucka, Liam Sharp

Aprile • 17×26, C., 176 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Wonder Woman (2016) #13, #15, #17, #19, #21, #23, #25

• Il viaggio alla ricerca della verità sul suo passato ha portato Wonder Woman a scoprire che la sua vita è una menzogna.

• Non importa quanto sia grande il trauma, Diana deve ora continuare a combattere per le sue sorelle Amazzoni!

• Con l’aiuto dei suoi alleati e della sua più grande nemica, dovrà rimettere insieme i pezzi della sua mente distrutta e affrontare nuovi, temibili nemici.

• Un instant-classic firmato da Greg Rucka (Lois Lane) e Liam Sharp (Green Lantern)!

SUPERMAN: PACE IN TERRA

Autori: Paul Dini, Alex Ross

Agosto • 25,5×35,5, C., 72 pp., col. • Euro 22,00

Contiene: Superman: Peace on Earth

• Superman vuole salvare la Terra… da se stessa!

• Un toccante e lirico racconto che vede Kal-El alle prese con i problemi reali del nostro pianeta, come fame, guerre e dittature.

• Una graphic novel in formato gigante dipinta dal maestro Alex Ross!

• Testi di Paul Dini, uno dei creatori di Batman: The Animated Series.

AQUAMAN: PROFONDITÀ MARINE

Autori: Steve Orlando, V. Ken Marion, Daniel Sampere

Maggio • 17×26, C., 176 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Aquaman: Deep Dives (2020) #1/9

• Re di Atlantide, eroe della Justice League, compagno premuroso.

• Aquaman è tutto questo e molto di più, come dimostrano queste storie speciali!

• Un volume ricco di avventure inedite con protagonisti Arthur Curry e i suoi alleati.

• Ospiti speciali: Mera, Tempest, Black Manta e tanti altri ancora!

DC OMNIBUS: LOBO VOL. 1

Autori: Keith Giffen, Alan Grant, Simon Bisley, Val Semeiks, AA.VV.

Agosto • 18,3×27,7, C. con sovraccoperta, 1048 pp., col., Euro 89,00

Contiene: Lobo, The Last Czarnian (1990) #1/4, Lobo’s Back (1991) #1/4, Lobo Paramilitary Christmas Special (1991) #1, Lobo: Blazing Chain of Love (1992) #1, Lobo: Infanticide (1992) #1/4,

Lobo Convention Special (1993) #1, Lobo, Portrait of A Victim (1993) #1, Lobo: Unamerican Gladiators (1993) #1/4, Lobo: A Contract on Gawd (1994) #1/4, Lobo Annual (1995) #3, Lobo (1993) #0/11, Lobo: In the Chair (1994) #1

• Dimenticate il politically correct e mettete a nanna i bambini perché Lobo è tornato!

• Il volume d’esordio della collana che raccoglie integralmente le scorribande del cacciatore di taglie più scorretto dell’universo!

• Dalla prima miniserie, disegnata da Simon Bisley, alla serie regolare campione d’incassi negli anni Novanta!

• Uno sfrazzutissimo fumetto pieno di sbarbe e di bassa macelleria che solo un coglionzo lascerebbe lì, parola del grand’uomo!

PLUNGE: SOTTO IL MARE

Autori: Joe Hill, Stuart Immonen

Maggio • 17×26, C., 208 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: The Plunge (2020) #1/6

• Nel 1983, la nave per le trivellazioni Derleth scomparve nei pressi del circolo polare artico… ma ora, decenni dopo, giunge una sua richiesta di soccorso.

• In seguito all’identificazione del segnale nello Stretto di Bering, la compagnia petrolifera invia una squadra di salvataggio per scoprire cosa stia succedendo…

• …e i risultati dell’indagine sono terrificanti!

• Un viaggio nell’orrore in stile anni 80 firmato da Joe Hill e Stuart Immonen!

DIAL H FOR HERO VOL. 1: BENVENUTO NEL MONDO DEGLI EROI

Autori: Sam Humphries, Joe Quinones

Aprile • 17×26, B., 152 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Dial H For Hero (2019) #1/6

• Miguel è il nuovo possessore del Disco H, un dispositivo simile a un vecchio telefono che conferisce superpoteri per la durata di un’ora!

• Diventerà un nuovo eroe dell’Universo DC o crollerà sotto il peso delle responsabilità?

• E a quali bizzarre trasformazioni andrà incontro insieme all’amica Summer?

• Una delle migliori produzioni Wonder Comics firmata da Sam Humphries (Harley Quinn) e da Joe Quinones (Howard the Duck)!

HOUSE OF WHISPERS VOL. 3: SORVERGLIARE I SORVEGLIANTI

Autori: Nalo Hopkinson, Dan Watters, Dominike “Domo” Stanton

Aprile • 17×26, B., 248 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: House of Whispers (2018) #13/22

• La dea Erzulie è in lutto per la morte di uno dei suoi mariti…

• …il Corinzio vuole prendere tutto quello che le appartiene!

• La Casa dei Sussurri non è più sotto il governo di Erzulie, che si rivolge all’immortale Papa Midnite.

• La conclusione della fantastica saga ispirata al mondo creato da Neil Gaiman!

SWEET TOOTH VOL. 1: FUORI DALLA FORESTA

Autori: Jeff Lemire, Jose Villarubia

Aprile • 17×26, B., 128 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Sweet Tooth (2009) #1/5

• In attesa della serie TV, arriva la nuova edizione della prima, amatissima serie Vertigo di Jeff Lemire (Essex County)!

• Sweet Tooth racconta di Gus, esemplare di una nuova razza di bambini ibridi uomo/animale cresciuta in isolamento a seguito di una misteriosa pandemia.

• Dopo la morte di suo padre, Gus incontra un gigantesco vagabondo di nome Jepperd, che promette di aiutarlo.

• Insieme intraprenderanno un viaggio attraverso un’America postapocalittica per trovare il rifugio degli ibridi!

PREACHER VOL. 4: STORIA ANTICA

Autori: Garth Ennis, Steve Pugh, Carlos Ezquerra, Richard Case

Aprile • 17×26, B., 232 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Preacher Special: Saint of Killers (1996) #1/4, Preacher Special: The Good Old Boys (1997) #1, Preacher Special: The Story of You-Know-Who (1996) #1

• Esagerati, assurdi, e sopra le righe, eppure così ben tratteggiati. Sono i personaggi di contorno di Preacher, e queste sono le loro storie!

• Il Santo degli Assassini, Jody e T.C. e Faccia di Culo come non li avete mai visti prima!

• Quarto appuntamento con l’amatissima serie alla base del serial TV sviluppato da Seth Rogen!

• Firmato da Garth Ennis (The Boys) e dagli special guest Steve Pugh (Harley Quinn), Carlos Ezquerra (Judge Dredd) e Richard Case (Doom Patrol)!

