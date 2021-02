Le uscite Planet Manga di Aprile 2021 vedono il debutto della nuova edizione definitiva di Fullmetal Alchemist, l’acclamato manga di Hiromu Arakawa; escono Beast Complex di Paru Itagaki, l’adattamento manga dell’anime Carole & Tuesday del regista di Cowboy Bebop e un nuovo volume di Inio Asano.

A seguire, dalle pagine dell’edizione digitale di Anteprima 354, tutte le uscite Planet Manga di Aprile 2021 — ristampe incluse.

Le uscite Planet Manga di Aprile 2021 – Novità

FULLMETAL ALCHEMIST ULTIMATE DELUXE EDITION 1 (DI 18)

di Hiromu Arakawa

Aprile • 15×21, B., 272 pp., b/n e col., con sovraccoperta, Euro 12,00

L’ATTESA È FINITA: L’EDIZIONE DEFINITIVA DEL CAPOLAVORO DI HIROMU ARAKAWA È QUI!

L’avvincente storia dei fratelli Elric in una nuova edizione, per la prima volta con tutte le pagine a colori realizzate da Hiromu Arakawa. Diciotto emozionanti volumi per scoprire o riscoprire un manga che ha conquistato il mondo.

FULLMETAL ALCHEMIST ULTIMATE DELUXE EDITION 2 (DI 18)

di Hiromu Arakawa

Maggio • 15×21, B., 280 pp., b/n e col., con sovraccoperta, Euro 12,00

CAROLE & TUESDAY 1, 2, 3 (DI 3) – COFANETTO

di Morito Yamataka, BONES, Shinichiro Watanabe

Aprile • 13×18, B., b/n, con sovraccoperta • Euro 21,00

QUANDO LA MUSICA TOCCA LE CORDE DELL’ANIMA

Direttamente dall’anime di Shinichiro Watanabe (Cowboy Bepop) e BONES, il supercofanetto del duo musicale Carole & Tuesday. Tre volumi firmati Morito Yamataka che narrano il piccolo miracolo di due ragazze con il dono di stregare chi ha la fortuna di ascoltarle. IL MANGA TRATTO DALL’ANIME SU NETFLIX

CAROLE & TUESDAY 1 (DI 3)

di Morito Yamataka, BONES, Shinichiro Watanabe

Aprile • 13×18, B., 184 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

DUE DESTINI DIVERSI, UN SOGNO IN COMUNE: FARE MUSICA

Riusciranno Carole e Tuesday a sfondare su Marte, dove le Intelligenze Artificiali dominano il mercato musicale? Primo numero dell’adattamento manga dell’anime di Shinichiro Watanabe e BONES. Non perdete l’inizio di un incredibile successo!

CAROLE & TUESDAY 2 (DI 3)

di Morito Yamataka, BONES, Shinichiro Watanabe

Aprile • 13×18, B., 176 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

CAROLE & TUESDAY 3 (DI 3)

di Morito Yamataka, BONES, Shinichiro Watanabe

Aprile • 13×18, B., 216 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

INIO ASANO: DIARIO DI UN MANGAKA

di Inio Asano

Aprile • 13×18, B., 240 pp., b/n, con sovraccoperta, Euro 15,90

COME PUÒ UN MANGAKA QUARANTENNE SOPRAVVIVERE ALL’INEDIA?

E come può un mangaka esordiente evitare di fare brutte figure a una cena organizzata dall’editore? Inio Asano risponde a queste e ad altre domande in un saggio-diario-romanzo imperdibile per tutti gli appassionati di fumetto giapponese.

BEAST COMPLEX

di Paru Itagaki

Aprile • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta, Euro 7,00

IN UN VOLUME UNICO, UNA RACCOLTA DI STORIE BREVI AMBIENTATE NEL MONDO DI ANIMALI ANTROPOMORFI DEL PLURIPREMIATO BEASTARS

Paru Itagaki, l’acclamata autrice di Beastars, firma sei intensi racconti che descrivono luci e ombre della convivenza tra erbivori e carnivori. Fra contraddizioni, ipocrisie e legami più forti di qualsiasi diversità…

NARUTO: L’IMPRESA EROICA DI KAKASHI IL SESTO HOKAGE E IL RAGAZZO RINUNCIATARIO

di Masashi Kishimoto, Jun Esaka

Aprile • 11,2×17,5, B.,

240 pp., b/n • Euro 12,90

NEL REGNO DI REDAKU…

Lontano da casa, Kakashi diventa il tutore di un giovane scapestrato.

Dovrà educarlo e farlo diventare un leader. Se il sesto hokage fallisse nel compito, il Regno di Redaku dichiarerebbe guerra al Paese del Fuoco…

Le uscite Planet Manga di Aprile 2021 – Serie in corso

CAPITAN HARLOCK: MEMORIE DELL’ARCADIA 3 (DI 3) CUORI ARDENTI D’AMORE

di Jérôme Alquié, Leiji Matsumoto

Maggio • 21,5×28,6, C., 64 pp., col. • Euro 14,00

TAKANE & HANA 18 (DI 18)

di Yuki Shiwasu

20 maggio • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

DISPONIBILE IN FUMETTERIA ANCHE IN ABBINATA CON BOOKLET SPIN-OFF • Euro 5,90

CHAINSAW MAN 4

di Tatsuki Fujimoto

Giugno • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

AKIRA – NUOVA EDIZIONE 4 (DI 6)

di Katsuhiro Otomo

Aprile • 18×25,6, B., 416 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 22,00

SING “YESTERDAY” FOR ME 3 (DI 11)

di Kei Toume

Aprile • 13×18,, B., 224 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

PARCHMENT AND WOLF 2

di Hidori, Isuna Hasekura

Aprile • 13×18, B., 176 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS: IL VIAGGIO DI ZERO 4 (DI 4)

di D.J. Milky, Kei Ishiyama, Kiyoshi Arai, Dan Conner, AA.VV.

22 aprile • 17×26, B., 128 pp., col. • Euro 8,50

LA LEGGENDA DI ARSLAN 13

di Hiromu Arakawa, Yoshiki Tanaka

15 aprile • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

AGENTE 008 6

di Syun Matsuena

22 aprile • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

NANA & KAORU: BLACK LABEL 5 (DI 5)

di Ryuta Amazume

Aprile • 13×18, B., 192 pp., b/n • Euro 5,50

TRACCE DI SANGUE 9

di Shuzo Oshimi

Maggio • 13×18, B., 256 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

THE KILLER INSIDE 6

di Hajime Inoryu, Shota Ito

Aprile • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

DRIFTING DRAGONS 8

di Taku Kuwabara

Aprile • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

PLUNDERER 10

di Suu Minazuki

15 aprile • 13×18, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

WE NEVER LEARN 11

di Taishi Tsutsui

22 aprile • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

MORIARTY THE PATRIOT 13

di Sir Arthur Conan Doyle, Ryosuke Takeuchi, Hikaru Miyoshi

15 aprile • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

TWIN STAR EXORCISTS 23

di Yoshiaki Sukeno

15 aprile • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

BLACK CLOVER 26

di Yuki Tabata

15 aprile • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

FIRE FORCE 24

di Atsushi Ohkubo

15 aprile • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

GUNSLINGER GIRL 14

di Yu Aida

Maggio • 13×18, B., 176 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

SAGA OF TANYA THE EVIL 18

di Chika Tojo, Carlo Zen

Maggio • 13×18, B., 176 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 7,00

SLAM DUNK 19 (DI 20)

Takehiko Inoue

Aprile • 11,5×17,5, B., 288 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

TRINITY SEVEN – L’ACCADEMIA DELLE SETTE STREGHE 23

di Kenji Saito, Akinari Nao

22 aprile • 13×18, B., 176 pp., b/n • Euro 5,50

L’USURAIO 30

di Shohei Manabe

Maggio • 13×18, B., 208 pp., b/n • Euro 6,00

DOMESTIC GIRLFRIEND 21

di Kei Sasuga

15 aprile • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 5,50

OTAKU TEACHER 21

di Takeshi Azuma

Aprile • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 6,00

TRIAGE X 20

di Shouji Sato

Aprile • 13×18, B., 160 pp., b/n e col., con sovraccoperta e poster • Euro 7,00

GHOST INN – LA LOCANDA DI YUNA 21

di Tadahiro Miura

15 aprile • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

GEKKA BIJIN 5 (DI 5)

di Tatsuya Endo

Aprile • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

Riproposta

NEON GENESIS EVANGELION nn. 1/14

Autore: Yoshiyuki Sadamoto

Aprile • 13×18, B., 176/208 pp., b/n • Euro 4,90 cad

Le uscite Planet Manga di Aprile 2021 – Ristampe

L’ATTACCO DEI GIGANTI 16

TERZA RISTAMPA

Aprile • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 21

SECONDA RISTAMPA

Aprile • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 22

SECONDA RISTAMPA

Aprile • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 23

NUOVAMENTE DISPONIBILE

Aprile • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 29

PRIMA RISTAMPA

Aprile • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI INSIDE: ATTACCO AI GIGANTI

PRIMA RISTAMPA

Aprile • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI OUTSIDE: ATTACCO AGLI UMANI

PRIMA RISTAMPA

Aprile • 11,5×17,5, B., 184 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI LOST GIRLS 2

SECONDA RISTAMPA

Aprile • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

ONE-PUNCH MAN 15

PRIMA RISTAMPA

Aprile • 11,5×17,5, B., 224 pp., b/n • Euro 4,90

BERSERK COLLECTION SERIE NERA 15

TERZA RISTAMPA

Aprile • 13×18, B., 240 pp., b/n • Euro 5,50

BERSERK COLLECTION SERIE NERA 16

TERZA RISTAMPA

Aprile • 13×18, B., 240 pp., b/n • Euro 5,50

BERSERK COLLECTION SERIE NERA 7

NUOVAMENTE DISPONIBILE

Aprile • 13×18, B.,

240 pp., b/n • Euro 5,50

JUJUTSU KAISEN SORCERY FIGHT 1

PRIMA RISTAMPA

Aprile • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

BLEACH 47

SECONDA RISTAMPA

Aprile • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

BLEACH 55

PRIMA RISTAMPA

Aprile • 11,5×17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 4,90

NARUTO IL MITO 1

OTTAVA RISTAMPA

Aprile • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

NARUTO IL MITO 2

NUOVAMENTE DISPONIBILE

Aprile • 11,5×17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 4,90

NARUTO IL MITO 3

NUOVAMENTE DISPONIBILE

Aprile • 11,2×17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 4,90

NARUTO IL MITO 54

PRIMA RISTAMPA

Aprile • 11,2×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

NARUTO IL MITO 55

PRIMA RISTAMPA

Aprile • 11,2×17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 4,90

NARUTO IL MITO 57

PRIMA RISTAMPA

Aprile • 11,2×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

NARUTO IL MITO 59

PRIMA RISTAMPA

Aprile • 11,2×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

NARUTO IL MITO 63

PRIMA RISTAMPA

Aprile • 11,2×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

NARUTO IL MITO 64

PRIMA RISTAMPA

Aprile • 11,2×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

NANA – RELOADED EDITION 1

NUOVAMENTE DISPONIBILE

Aprile • 11,5×17,5, B., 184 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 7,00

HOMUNCULUS 2

QUARTA RISTAMPA

Aprile • 13×18, B., 208 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

HOMUNCULUS 3

TERZA RISTAMPA

Aprile • 13×18, B., 208 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

BLUE FLAG 1

PRIMA RISTAMPA

Aprile • 13×18, B., 224 pp., b/n • Euro 4,90

AO HARU RIDE A UN PASSO DA TE 13

SECONDA RISTAMPA

Aprile • 11,5×17,5, B., 184 pp., b/n • Euro 4,90

AO HARU RIDE A UN PASSO DA TE 2

QUARTA RISTAMPA

Aprile • 11,5×17,5, B., 184 pp., b/n • Euro 4,90

SLAM DUNK 5

NUOVAMENTE DISPONIBILE

Aprile • 11,5×17,5, B., 328 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

SLAM DUNK 7

NUOVAMENTE DISPONIBILE

Aprile • 11,5×17,5, B., 368 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

SLAM DUNK 13

NUOVAMENTE DISPONIBILE

Aprile • 11,5×17,5, B., 232 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

ASANO COLLECTION: BUONANOTTE, PUNPUN 3

SECONDA RISTAMPA

Aprile • 13×18, B., 208 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,50

ASANO COLLECTION: BUONANOTTE, PUNPUN 6

SECONDA RISTAMPA

Aprile • 13×18, B., 224 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,50

DOROHEDORO 12

SECONDA RISTAMPA

Aprile • 13×18, B., 176 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

DOROHEDORO 22

PRIMA RISTAMPA

Aprile • 13×18, B., 280 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

PLATINUM END 3

PRIMA RISTAMPA

Aprile • 11,5×17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 4,90

NAOKI URASAWA OFFICIAL GUIDE BOOK

NUOVAMENTE DISPONIBILE

Aprile • 18,3×25,7, B., 272 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 35,00

DOMESTIC GIRLFRIEND 2

PRIMA RISTAMPA

Aprile • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

DOMESTIC GIRLFRIEND 3

PRIMA RISTAMPA

Aprile • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

ATELIER OF WITCH HAT 1

NUOVAMENTE DISPONIBILE

Aprile • 13×18, B., 208 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

THE KILLER INSIDE 1

NUOVAMENTE DISPONIBILE

Aprile • 13×18, B., 224 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

20TH CENTURY BOYS 2

QUINTA RISTAMPA

Aprile • 13×18, B., 208 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

20TH CENTURY BOYS 3

QUINTA RISTAMPA

Aprile • 13×18, B., 208 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

MONSTER DELUXE 1

NUOVAMENTE DISPONIBILE

Aprile • 14,5×21, B., 426 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 13,90

MONSTER DELUXE 2

NUOVAMENTE DISPONIBILE

Aprile • 14,5×21, B., 400 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 13,90

PLUTO 1

TERZA RISTAMPA

Aprile • 13×18, B., 200 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,90

PLUTO 3

TERZA RISTAMPA

Aprile • 13×18, B., 208 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,90

Acquista Beast Complex