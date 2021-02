Le nuove serie Star Comics in partenza ad Aprile 2021 includono Shaman King Final Edition, Shirayuki dai Capelli Rossi, Solo Leveling e Mars New Edition.

A seguire, dal sito web ufficiale della casa editrice, tutte le nuove serie Star Comics in partenza ad Aprile 2021 (inclusi i volumi unici); qui le edizioni speciali e i pack del mese.

Le nuove serie Star Comics in partenza ad Aprile 2021 – 31/3

SHAMAN KING FINAL EDITION 1

di Hiroyuki Takei

11.5×17.5 , colori , b/n, brossurato con sovraccoperta

€ 5,90

Tornano le avventure di Yoh e i suoi compagni in una nuova edizione da urlo, che grazie a un’inedita veste grafica, pagine a colori, testi accuratamente revisionati e un’innovativa presentazione con doppia sovraccoperta (che propone le “classiche” illustrazioni della prima edizione assieme a rivisitazioni totalmente inedite), vi permetterà di gustare a pieno il capolavoro indiscusso del maestro Takei!

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – TWO HEROES – ANIME COMICS

di Kohei Horikoshi

11.5×17.5 , colori, brossurato con sovraccoperta

€ 12,00

Arriva anche in Italia l’avvincente anime comics tratto dal film d’animazione My Hero Academia – The Movie – Two Heroes, primo lungometraggio ispirato alla fortunata serie del maestro Horikoshi! In questo prezioso volume tutto a colori potremo rivivere fotogramma dopo fotogramma l’avventura di Deku e compagni sull’isola hi-tech di I-Island e scoprire una pagina inedita del passato di Allmight. Assolutamente da non perdere!

I MARRIED A GIRL TO SHUT MY PARENTS UP

di Naoko Kodama

13×18 , colori , b/n, brossurato con sovraccoperta

€ 6,50

Machi è cresciuta seguendo le regole imposte dai suoi genitori, sperando in qualche modo di soddisfarli. Con l’inizio del lavoro presso un’importante compagnia quotata in borsa, credeva di essersi finalmente liberata dalle continue pressioni, salvo poi scoprire che la loro nuova pretesa riguarda gli incontri organizzati per trovare marito. Per zittirli una volta per tutte, la ragazza decide di fingersi sposata con una kohai, Hana. Al contrario di quanto si sarebbe aspettata, la convivenza con la ragazza, che in passato le aveva dichiarato il suo amore, non le crea nessun disagio, ma si rivela anzi sorprendentemente gradevole… Un volume unico per la nuova collana Queer di Star Comics, assolutamente da non perdere!

TOKIMEKI TONIGHT – LO SCRIGNO DEI TESORI DI RANZE ETO

di Koi Ikeno

11.5×17.5 , colori , b/n, brossurato con sovraccoperta

€ 5,90

Alla manifestazione culturale del loro liceo, Ranze e Yoko si sfidano in un concorso di bellezza per conquistare Shun…Riaffiorano i ricordi di quando Makabe aveva l’aspetto di un bambino…Durante il viaggio di nozze di Ranze e suo marito, riappare una vecchia conoscenza…Un episodio inedito sulla nascita del primogenito Taku…e tanto altro ancora! Un volume unico che raccoglie emozionanti e imperdibili retroscena della mitica serie della maestra Ikeno!

Le nuove serie Star Comics in partenza ad Aprile 2021 – 7/4

RED BORDER

di Jason Starr, Will Conrad

17×26, colori, cartonato

€ 13,90

Quando una giovane coppia messicana proveniente dalla classe media viene presa di mira dal cartello Juarez, si trova costretta a fuggire attraverso il confine in Texas. Un viaggio che li porterà a orrori che superano la più fervida immaginazione, fino al salvataggio da parte di una misteriosa persona del luogo, che li porta al sicuro nel ranch della sua famiglia. Una volta arrivata, la coppia si rende presto conto che i loro ospiti hanno molto più che “scheletri” nei loro armadi, e l’esercito di assassini sulle loro tracce potrebbe essere l’ultimo dei loro problemi. Un thriller pulp che catapulta il lettore all’interno della pagina, al fianco dei protagonisti, tra le traiettorie dei proiettili e l’oscurità sospesa del deserto. In un attimo il contesto viene scavalcato dall’azione e dai personaggi, dalla violenza dei cartelli messicani e dagli scheletri nell’armadio di un ranch texano a poche miglia dal confine. Red Border non parla (solo) di immigrazione. Red Border parla di una coppia in fuga, dei pericoli che la aspettano e di come non sempre l’erba del vicino sia più verde. Un thriller adrenalinico firmato Jason Starr (apprezzato romanziere, scrittore per la TV e di fumetti, tra cui Wolverine e Punisher) e Will Conrad (Batman Beyond, Justice League Odissey, X-Men).

PILLOW FISH

di panpanya

13×18, b/n, brossurato con sovraccoperta

€ 9,90

Una bambina si trova a esplorare quartieri di nuova costruzione, in cui l’ordine e la pulizia suscitano una sensazione di straniamento rispetto al caos in cui sono immersi quelli limitrofi, più “vissuti”. Le sue bizzarre avventure, ambientate in scenari al contempo dettagliatissimi e irreali – come quelli a cui “panpanya” ci ha abituati con An Invitation from a Crab – proseguono tra linee ferroviarie segrete, mezzi di trasporto difficilmente classificabili e ricercatissimi pesci usati come cuscini… Una nuova uscita dedicata a una delle matite più originali e affascinanti del panorama fumettistico giapponese!

MY SON IS PROBABLY GAY 1

di Okura

15×21, colori, b/n, brossurato con sovraccoperta

€ 6,90

Per una madre che cresce i suoi due figli adolescenti e che li accompagna, giorno per giorno, alla scoperta di se stessi non esistono segreti! Così, quando si trova di fronte a una verità che per lei è ormai assodata ma che per il maggiore dei suoi figli, Hiroki, è ancora complessa da gestire, non può far altro che sostenerlo con affetto, discrezione e complicità… Un manga che insegna la felicità di essere genitori di un figlio gay. Una storia familiare tenera e coinvolgente che approda sulle pagine dell’esclusiva collana di Star Comics Wasabi.

Le nuove serie Star Comics in partenza ad Aprile 2021 – 14/4

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 1

di Sorata Akiduki

14/04/2021, 11.5×17.5, b/n, brossurato con sovraccoperta

€ 5,50

Shirayuki è nata con degli splendidi capelli di colore rosso acceso. Questa caratteristica, che le conferisce un fascino particolare, attira l’interesse del famigerato principe Raji, disposto a tutto pur di farla sua, tanto che la ragazza si vede costretta a lasciare il paese per sfuggire all’ordine di diventare la sua concubina. Giunta nel bosco di un vicino regno, Shirayuki s’imbatte in Zen, un ragazzo che fin da subito le offre aiuto e protezione, ma di cui ignora ancora la reale identità… Una nuova, incantevole eroina dai capelli rossi è pronta ad accompagnarvi in una travolgente storia d’amore e d’avventura, attraverso ambientazioni da favola e situazioni elettrizzanti che non deluderanno gli appassionati del genere shojo e delle atmosfere fantasy!

SOLO LEVELING 1

di Chugong , DUBU(REDICE STUDIO)

15×21, colori, brossurato con sovraccoperta

€ 8,90

Misteriosi portali collegano il nostro mondo a pericolosi dungeon in cui dimorano terrificanti mostri, mettendo a rischio la vita degli esseri umani. Degli eletti con poteri speciali, chiamati “hunter”, combattono per contrastarli. Jinwoo Sung, debole e senza particolari abilità, è classificato come hunter di livello E, ma fa del suo meglio per arrivare in fondo ai raid a cui prende parte per pagare le spese mediche della madre. Un giorno, tuttavia, a seguito di un inspiegabile evento, comincia a sviluppare i suoi poteri… Che qualcosa, in lui e per lui, sia destinato a cambiare?! Una lettura imperdibile per tutti gli estimatori di avventure in salsa fantasy, combattimenti magici all’ultimo sangue ed emozionanti colpi di scena!

Le nuove serie Star Comics in partenza ad Aprile 2021 – 21/4

MARS NEW EDITION 1

di Fuyumi Soryo

12.4×18, b/n, brossurato con sovraccoperta

€ 8,00

Kira Aso è una ragazza timida e tende a isolarsi dal mondo che la circonda, mentre Rei Kashino è un ragazzo che vive senza regole, seguendo l’impulso del momento. Queste due anime, attirate dal dio della guerra Mars, s’incontrano e iniziano a emergere dalle tenebre della propria solitudine, avanzando verso una nuova luce… Un’edizione nuova di zecca, con testi riveduti e corretti, per un manga dal fascino intramontabile, firmato dalla grandissima Fuyumi Soryo!

Acquista Mars New Edition Vol. 1