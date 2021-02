Black Clover 281 ha sbalordito con il tag team a sorpresa che difenderà il Regno di Clover. La lotta contro il Regno di Spade ha raggiunto una nuova fase molto intensa, ora che le porte degli Inferi si sono spalancate e i Diavoli hanno iniziato a riversarsi nei vari Regni.

Mentre Nacht e i capitani del Regno di Clover sono impegnati contro la Triade Oscura nel Regno di Spade, cercando di fermare il rituale dell’Avvento di Qliphoth, il Regno di Clover deve difendersi da un enorme demone che sta attaccando le sue difese già indebolite.

Black Clover 281 – chi difenderà il Regno di Clover?

Dopo il cliffhanger di alcuni capitoli fa che ha visto un enorme Demone svegliarsi alla periferia del Regno di Clover, Black Clover 281 rivela come coloro che sono rimasti nel Regno di Clover si stiano impegnando contro questa grande minaccia. Con la maggior parte dei capitani in missione al di fuori del Regno, Julius Novachrono torna in battaglia con l’aiuto a sorpresa di Damnatio Kira.

Il capitolo inizia con Julius che guarda l’enorme Demone iniziare il suo attacco, e si rende conto di non poter fare nulla nel suo corpo più giovane e indebolito. Avendo bisogno di tempo per ripristinare la sua piena potenza, chiede l’aiuto di Damnatio, anche se non è un Magic Knight. Ma si scopre che il Regno di Clover ha bisogno di tutto l’aiuto possibile, poiché nessuno dei combattenti rimanenti sembra avere possibilità.

Persino l’aiuto di Damnatio si rivela non essere così utile, poiché la magia del Demone è troppo forte per essere regolata con la sua magia. Viene inoltre rivelato che Julius è stato in grado di far invecchiare il proprio corpo di 10 anni, e sebbene il suo potere e il suo tempo che ha a disposizione in questa forma siano limitati, pensa di poter lavorare con il potere di Damnatio per abbatterlo. Ma questa è solo la prima di numerose sorprese.

Sfortunatamente, la sua magia del tempo non dura a lungo e il suo corpo ritorna alla sua forma più giovane. La grande sorpresa, tuttavia, è che i cittadini del Regno di Clover vedono cosa sta accadendo, e finiscono così per scoprire che qualcosa non va con il Re Mago. Ma mentre nessuno dei combattenti può contrastare questo Demone, fortunatamente arriva Asta, che potrebbe essere abbastanza forte per abbatterlo, alla fine del capitolo.

