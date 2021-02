È arrivato ufficialmente BlueStacks 5, quello che potremmo definire “lo Steam dei giochi per Android da giocare su PC“.

Sì perché BlueStacks 5 permette di fare proprio questo: attraverso una piattaforma proprietaria, il programma mette a disposizione una collezione di giochi per Android da giocare comodamente dal proprio PC. Si tratta di una versione disponibile proprio da oggi. La nuova versione è più performante, stabile ed è possibile scaricarla proprio dal sito ufficiale.

Al momento BlueStacks 5 ha più di un miliardo di download totali almeno la metà degli utenti attivi che giocano fino alle 5 ore al giorno contemporaneamente. Ufficialmente si tratta di un emulatore che però taglia il più possibile sull’utilizzo delle RAM PC in modo da ottimizzare le applicazioni e renderle il più leggere possibile. La quinta versione è dunque un passo avanti notevole rispetto al passato.

BlueStacks 5 – le parole del responsabile del progetto

Alessandro Capezza, responsabile del progetto, ha affermato che:

Questa quinta versione è incredibilmente più veloce di qualsiasi altra piattaforma di gioco mobile che abbiamo mai prodotto. Siamo davvero entusiasti di offrire ai giocatori nuove funzionalità tra cui la modalità Eco, che consente all’utente di passare a Discord e zoomare le chiamate durante l’esecuzione del gioco in background senza rallentamenti.

Si tratta ancora di una beta, ma la versione cinque è disponibile al download proprio qui. Le motivazioni dietro questo programma sono da ricercarsi nel fatto che i dispositivi mobile non sono ritenuti adatti per lunghe sessioni di gioco, portando quindi il programma ad essere la scelta privilegiata per chi preferisce giocare da PC e sfrutta molti giochi contemporaneamente.

Anche i tempi di caricamento sono stati ridotti e migliorati, in questo modo il programma potrebbe davvero divenire un punto di riferimento all’interno di questo mondo così in continua crescita e dotato di un grande seguito di utenza.

