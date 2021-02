Il numero 11 di Weekly Shonen Jump ha diffuso, come abbiamo visto, la nuova key visual pubblicitaria tutta dedicata alla quinta stagione animata di My Hero Academia, ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, che avrà inizio il 27 marzo 2021 in patria nipponica.

La rivediamo di seguito:

Allegato al nuovo poster promozionale, il character designer storico dell’anime che ha lavorato anche ai lungometraggi cinematografici – Yoshihiko Umakoshi -, ha parlato delle parti salienti della prima parte della quinta stagione e il magazine settimanale per ragazzi ne ha pubblicato le dichiarazioni.

Eccole a voi di seguito:

“Chiaramente dovreste puntare l’attenzione su Deku, ma anche gli altri aspiranti eroi avranno dei momenti memorabili. Desideravamo che tutti i ragazzi entrassero nella nuova key visual, come fatto in precedenza da Kohei Horikoshi-sensei, ma il piano non è andato in porto. Il suo sentimento di volerli lì tutti assieme ci ha contagiati. Speriamo, pertanto, di riuscire a dare alla gente la stessa emozione anche con l’anime. Tenete d’occhio gli aspiranti eroi in azione durante l’allenamento congiunto tra la classe 1-A e la classe 1-B, ma anche i movimenti sinistri dei villain!“

La prima parte della quinta stagione adatterà l’arco narrativo dell’allenamento congiunto tra la classe 1-A e la classe 1-B.

La quinta stagione, così come le precedenti, è realizzata da Studio Bones e riprende gli eventi dalla fine della quarta andata in onda nel 2019.

My Hero Academia: manga

MY HERO ACADEMIA è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 301 capitoli e i primi 285 sono raccolti in 29 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha).

In Italia i diritti del manga sono stati acquistati da Edizioni Star Comics con 26 volumi disponibili.

My Hero Academia: anime

Il manga ha sperimentato la trasposizione di quattro serie animate con 88 episodi totali trasmessi. In Italia è possibile guardarle gratuitamente, legalmente, e con sottotitoli in Italiano sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit).