Attraverso le prime anticipazioni del Capitolo 69 di Dragon Ball Super, focalizzato all’interno dell’arco narrativo de Il Sopravvissuto Granola, abbiamo appreso che il pianeta del nuovo protagonista, ovvero Cereal, ha adesso dei nuovi abitanti e sembrano essere in buoni rapporti con il cacciatore di taglie stesso.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Non a caso, il nuovo capitolo si intitola I successori del Pianeta Cereal e i primi dettagli ci informano che, dopo la distruzione dei cerealians avvenuta 40 anni fa per mano di Freezer e dei Saiyan, il gruppo Heeters ha costruito una nuova colonia cosicche dei nuovi abitanti potessero vivere sul pianeta Cereal, ovvero la gente di Suga. Questi ultimi hanno in precedenza perso il loro stesso pianeta.

Granola è quindi tornato sul pianeta Cereal ritrovando questa gente che possiede la peculiarità di vivere a lungo, infatti Granola sta condividendo al momento una location sulle montagne con un individuo che possiede circa 500 anni.

Non vi è conflittualità con la razza aliena dal momento che il cacciatore di taglie si reca proprio da essi per sistemare la navicella. Inoltre sono gli stessi che propongono al personaggio vagabondo di non vivere in solitudine.

Come da tradizione nell’universo di Dragon Ball, la razza Suga (Shuga-jin/ Sugaian/Shugā) è un chiaro riferimento alla parola inglese di sugar (zucchero).

Possiamo guardare di seguito un design in bozze della nuova razza aliena:

Dragon Ball Super 69 – data di uscita e dove leggerlo

Il capitolo sarà disponibile dal 19 febbraio 2021 (sarà già il 20 in Giappone) attraverso il numero mensile di V-Jump (Shueisha). Nello stesso giorno simultaneamente, gratuitamente e legalmente sarà disponibile per lettura su MANGA Plus.

Dragon Ball Super: manga e anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 68, con i primi 64 scritti raccolti in 14 volumi. Il manga sta in questo momento affrontando l’arco narrativo inedito di “Granola, il Sopravvissuto”.

L’edizione italiana del manga è affidata a Star Comics con i primi 12 volumi già disponibili per l’acquisto:

“Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!“

Acquistate ORA “Dragon Ball Super 12” – Edizioni Star Comics