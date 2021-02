Sebbene l’anime di Black Clover dovrebbe giungere al termine il prossimo mese, questo non significa che la battaglia tra il Regno di Clover e il Regno di Spade debba subire rallentamenti, anzi, a quanto pare ancora molto deve avvenire e, i nostri protagonisti, non possono permettersi di procedere incauti.

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUGLI EPISODI 164-167 DELL’ANIME DI BLACK CLOVER!

Black Clover – le sinossi in anteprima dei prossimi episodi dell’anime

Nell’episodio 163 di Black Clover la Triade Oscura ha ufficialmente fatto la sua mossa dopo l’invasione dell’Alba Dorata da parte di Zenon e ora la guerra contro il Regno di Spade è in pieno svolgimento. Nell’episodio, intitolato Dante contro il comandante del Toro Nero, si svolgono due battaglie, da una parte abbiamo Yami contro Dante e dall’altra Luck contro Svenkin Gatard.

I combattimenti non sono di certo conclusi, anzi, la Triade Oscura sembra essere intenzionata a dare del filo da torcere ad Asta e ai suoi amici. Una nuova serie di sinossi, pubblicate in anteprima, per gli episodi 164-167 della serie, descrive in dettaglio gran parte di ciò che accadrà, ed evidenzia come si svolgeranno gli altri combattimenti contro Vanica e Dante.

Questi i titoli degli episodi in arrivo che rivelano come si svolgerà il resto delle battaglia: Yami, supportato da Asta, continuerà lo scontro contro Dante, l’obiettivo di Vanica sembrerebbe la principessa Lolopechka mentre Noelle e Mimosa saranno impegnate nel Regno di Heart per fermare Vanica:

Episodio 164 – “Battlefield Heart Kingdom”;

Episodio 165 – “Water Crusade”;

Episodio 166 – “Capitano Yami Sukehiro”;

Episodio 167 – “Black Oath”.

Dando un’ulteriore occhiata a ciascuna delle descrizioni dei prossimi episodi, sembra proprio che l’anime continuerà a seguire la versione del manga originale di Yuki Tabata.

Detto questo, è probabile che l’anime utilizzerà gli ultimi episodi della serie per esplorare alcuni aspetti fondamentali del personaggio di Asta e del suo passato.

