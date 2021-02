Naruto Uzumaki sa un paio di cose sui sigilli, e suo figlio ha imparato più o meno le stesse cose, ma nel modo più duro: come già sappiamo, Boruto ha ricevuto un sigillo in seguito alla sconfitta di Momoshiki Otsutsuki. Il marchio sembra dargli potere quando ne ha più bisogno e, ora, il giovane ninja sta per sbloccare la prima, vera forma del suo sigillo.

Boruto alle prese con il suo nuovo potere

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sull’anime di Boruto – Naruto Next Generations.

L’aggiornamento è arrivato nell’anteprima del nuovo episodio dell’anime. La clip mostra il nostro eroe alle prese con un nuovo nemico che appartiene all’Organizzazione Kara, il quale riuscirà, almeno momentaneamente, a mettere lui e la sua squadra con le spalle al muro. Più di preciso, finché il ragazzo non sfoggerà la sua nuova forma:

Come potete vedere dalle immagini qui sopra, la trasformazione è mostrata in parte con il promo dell’episodio. Il giovane shinobi ha dei segni neri su un occhio che arrivano fino alla guancia. Segni neri simili sono presenti anche sulle sue mani e sul suo braccio. Sembra che questa nuova forma prenda il ragazzo di sorpresa, ed è per questo che i fan sono ansiosi di scoprire cosa lo ha fatto apparire.

Naturalmente, se avete letto il manga, conoscerete già la risposta a questa domanda. Ciò avviene poco dopo che è stato mostrato Kawaki, il quale è esperto nel sigillo, dato il suo addestramento sotto Jigen, quindi può usare il Karma a suo piacimento. Boruto non è ancora consapevole del suo potere, quindi potete capire perché è sorpreso da questo cambiamento. Ci vorrà un po’ per abituarsi, ma se Kawaki aiuterà davvero il figlio dell’Hokage, allora c’è una reale possibilità che il ninja aggiunga un asso nascosto al suo arsenale.

Acquistate Boruto – Naruto Next Generations (Vol. 1) QUI!