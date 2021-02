Il manga di Koyoharu Gotouge, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ha superato le 150 milioni di copie in circolazione (comprese le copie digitali) a partire da questo mese. Solo negli ultimi due mesi le copie in circolazione sono aumentate a 30 milioni, un numero circa 43 volte superiore rispetto alla premiere di aprile 2019 del suo adattamento anime, 22 mesi fa.

La seconda stagione dell’anime è appena stata annunciata. Si intitolerà Kimetsu no Yaiba – Yukaku-hen (Il capitolo del quartiere dei divertimenti) e debutterà nel corso del 2021.

Demon Slayer – un successo impressionante

Se vogliamo analizzare il successo della serie del manga, ci accorgeremo che le copie in circolazione sono aumentate esponenzialmente e in poco tempo. La cosa però non dovrebbe stupirci visto che avevamo già parlato del successo stratosferico che la serie ha avuto, (successo che ancora non si è fermato) nel corso del 2020.

La serie manga contava infatti:

3,5 milioni di copie nell’aprile 2019 (quando l’anime è stato presentato in anteprima);

12 milioni di copie a partire dal 17° volume nell’ottobre 2019;

25 milioni di copie a partire dal 18° volume a dicembre 2019;

40 milioni di copie a partire dal 19° volume nel febbraio 2020;

60 milioni di copie a partire dal 20° volume a maggio 2020;

80 milioni di copie a partire dal 21° volume a luglio 2020;

100 milioni di copie a partire dal 22° volume nell’ottobre 2020;

120 milioni di copie a partire dal 23° volume a dicembre 2020;

Il manga si è concluso il 18 maggio e il 23° e ultimo volume ha avuto una tiratura iniziale di 3,95 milioni di copie. Nel mese di novembre del 2019, Shueisha aveva rivelato che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è stato il secondo manga più venduto nel 2019, secondo solo al manga di One Piece di Eiichiro Oda.

Demon Slayer – il franchise

Demon Slayer è stato pubblicato sul settimanale di manga per ragazzi Weekly Shonen Jump di Shueisha dal Febbraio 2016 al Maggio 2020.

Ryōji Hirano ha lanciato un breve manga spin-off intitolato Kimetsu no Yaiba: Rengoku Gaiden incentrato sul personaggio di Kyōjurō Rengoku lo scorso anno. Il franchise include anche diversi romanzi che arriveranno in Italia grazie a Edizioni Star Comics, che già pubblica il manga di Koyoharu Gotouge. Il secondo fanbook e un libro d’arte per la serie sono stati pubblicati questo mese.

Il manga ha ispirato un anime televisivo che è stato presentato in anteprima nell’aprile 2019, seguito dal film Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train nell’ottobre 2020.

Il film ha superato La città incantata di Hayao Miyazaki del 2002, il suo ultimo rivale per i guadagni più alti di tutti i tempi nella storia giapponese (La città incantata ha guadagnato 30,8 miliardi di yen alla sua prima uscita, e oggi conta un totale di 31,68 miliardi di yen). Attualmente, il film di Demon Slayer è il secondo film anime più redditizio di tutti i tempi in tutto il mondo, seguito da Your Name.

