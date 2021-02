Finalmente la vera età di Gintoki, protagonista di Gintama, è stata rivelata!

Quanti anni avesse Gintoki è sempre stato un mistero, fin dalla sua prima apparizione, nel lontano 2003, tra le pagine di Weekly Shōnen Jump di Shūeisha. Ora, l’ex editore di Gintama, Kohei Onishi (One Piece, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ) durante uno speciale evento in live streaming per l’uscita di Gintama: The Final in Giappone, ha finalmente svelato l’arcano.

Gintama – confermata l’età di Gintoki

Per tutti gli anni di serializzazione della serie, l’autore non ha mai svelato l’età esatta del protagonista, limitandosi a rispondere con un un generico “sulla ventina” Durante l’evento, Kohei Onishi ha ricordato di quando aveva discusso con il creatore della serie Hideaki Sorachi, al debutto di Gintama. In quell’occasione Sorachi aveva confermato all’editore che Gintoki aveva in realtà 27 anni all’inizio della serie.

Onishi ha poi affermato che al tempo degli eventi di Gintama: The Final (che si allinea con la fine della serie manga originale di Sorachi, arricchito di alcuni nuovi contenuti) Gintoki aveva in realtà 29 anni.

Di fatto quindi, Gintoki è decisamente uno degli eroi che più si discostano dai classici personaggi di Shonen Jump (i cui eroi sono per lo più adolescenti). Gintoki è sempre stato un protagonista molto più anziano e mondano e forse questo è parte del motivo per cui la serie, conclusa con l’uscita del film Gintama: The Final, ha riscosso così tanto successo agli occhi di molti fan.

A proposito di Gintama: The Final – il film

Il film è basato sul finale del manga originale, combinato con nuovi elementi della storia. Sorachi non ha solo partecipato attivamente alla produzione di Gintama: The Final ma ha creato quattro illustrazioni inedite e originali che sono state distribuite a tutti coloro che sono andati a vedere il film nei cinema nipponici, insieme all’autoritratto dell’autore.

Il manga di Gintama ha anche ispirato lo speciale net anime intitolato Gintama The Semi-Final il prequel di due episodi del film. L’anime in rete è stato presentato in anteprima esclusivamente in Giappone sul servizio dTV online il 15 gennaio. Il film ha anche ispirato un romanzo di Mirei Miyamoto uscito l’8 gennaio.

Il manga originale è stato serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha dall’8 Dicembre 2003 al 20 Giugno 2019 e si compone di 77 volumi.

