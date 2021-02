Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 18 febbraio, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 18 febbraio

Le uscite Marvel del 18 febbraio

MARAUDERS 11

Autori: Gerry Duggan, Benjamin Percy, Stefano Caselli, Phil Noto, AA.VV.

Febbraio 2021 • 17×26, S.,

56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Marauders (2019) #15, Excalibur (2019) #14

• X of Swords, capitolo 9!

• Gli X-Men devono affrontare le conseguenze della follia omicida di Wolverine… subito prima dell’inizio del torneo!

• Finalmente, i campioni di Krakoa contro quelli di Arakko!

• E c’è una prima vittima tra le file dei mutanti…

WOLVERINE 9

Autori: Benjamin Percy, Gerry Duggan, Joshua Cassara

18 febbraio 2021 • 17×26, S.,

56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Wolverine (2020) #7, X-Force (2020) #14

• X of Swords, capitolo 10!

• Wolverine allo sbaraglio, in due scontri all’ultimo sangue!

• Dopo le prime scaramucce, i duelli fra i campioni di Krakoa e Arakko si fanno più seri…

• …quasi tutti, almeno!

IRON MAN DI DENNIS O’NEIL VOL. 1: CHI INDOSSERÀ L’ARMATURA?

Autori: Dennis O’Neil, Paul Smith, Luke McDonnell, Steve Ditko, AA.VV.

Febbraio 2021 • 17×26, C.,

336 pp., col. • Euro 32,00

Contiene: Iron Man (1963) #158/170, Avengers (1963) #231

• Inizia qui la nuova edizione di uno dei cicli narrativi di Iron Man più amati!

• Rivivete con noi la seconda caduta nell’alcolismo di Tony Stark!

• Ospiti speciali: Moon Knight, Machine Man e gli Avengers!

• Inoltre, un momento storico delle storie del Vendicatore d’oro: il passaggio di consegne!

SPIDER-MAN: MORTE IMMINENTE

Autori: Dan Slott, John Romita Jr., Mario Alberti, Mark Waid, AA.VV.

Febbraio 2021 • 17×26, C.,

272 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #600/605

• La nuova edizione dell’epico Amazing Spider-Man #600 in tutto il suo splendore!

• La storia che anni dopo innescò la saga di Superior Spider-Man!

• I ritorni di Mary Jane e del Camaleonte!

• Una delle rare storie del Ragno disegnate da Mario Alberti (X-Men/ Spider-Man)!

CONAN IL BARBARO: LA SETTA DI KOGA THUN

Autori: Gerry Duggan, Ron Garney

Febbraio 2021 • 18,3×27,7, C.,

128 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Savage Sword of Conan (2019) #1/5

• Finalmente in volume, i primi numeri del revival di Savage Sword of Conan del 2019!

• Una spettacolare saga del Cimmero disegnata dall’artista di Daredevil e Captain America.

• Conan il Barbaro contro gli Uomini Serpente delle storie di Kull il Conquistatore!

• Inoltre, un’ampia sezione di extra con copertine inedite.

X – Men Di Seagle & Kelly 4

I Nuovi Figli dell’Atomo

Autori: Adam Kubert, Chris Bachalo, Joe Kelly, Chris Bachalo, Steve T. Seagle

Data di uscita: 18 feb 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 17X26 15,00 €

Contiene: X-Men #80/81, Uncanny X-Men #359/360

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• La nascita di ben due nuovi X-team! Ma chi sono i veri X-Men?

• Il ritorno di Colosso, Nightcrawler e Kitty Pryde!

• Colpevole o innocente? Gambit torna tra gli X-Men… ma come verrà accolto?

• Un parterre di disegnatori stratosferico: Adam Kubert, Steve Skroce, Brandon Peterson e un grandioso Chris Bachalo!

X-Men Rosso: La Macchina dell’Odio

Autori: Tom Taylor, Carmen Carnero, Mahmud Asrar, Tom Taylor

Data di uscita: 18 feb 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 296

Formato: 18.3X27.7 32,00 €

Contiene: X-Men: Red (2018) #1/11

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• Gli X-Men affrontano il nemico più insidioso: l’odio degli umani!

• Jean Grey è tornata, e dovrà mettere in piedi una nuova squadra con vecchi e nuovi alleati!

• Una grande e avventurosa metafora su hate speech, razzismo e altri temi di grandi attualità!

• Una serie completa scritta dall’astro nascente Tom Taylor (All-New Wolverine, DCeased)!

Le uscite Panini Comics del 18 febbraio

THE POWER OF THE DARK CRYSTAL VOL. 3

Autori: Simon Spurrier, Phillip Kennedy Johnson, Kelly Matthews, Nichole Matthews

Febbraio 2021 • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: The Power of the Dark Crystal #9/12

Un amore disperato tra due persone che non si possono nemmeno toccare. Una profezia che condanna un mondo a morire affinché un altro possa vivere. L’atto finale del sequel a fumetti del film cult Dark Crystal è una sintesi perfetta di emozione, suspense e tavole di

grande splendore evocativo.

CONTRONATURA OMNIBUS

Autore: Mirka Andolfo

Febbraio 2021 • 18,3×27,7, C.,

304 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: ControNatura voll. 1/3

L’incredibile bestseller mondiale ControNatura in una nuova edizione in grande formato colma di extra che raccoglie tutta la prima stagione della storia di Leslie! Nel mondo in cui la protagonista vive, il governo interviene nella sfera personale dei suoi cittadini, fino a decidere quali rapporti sono considerati contro natura. Per la sua vita, Leslie sogna qualcosa di diverso, ma i sogni possono essere pericolosi se a popolarli è un lupo che ti turba e se al tuo risveglio cominci a sentirti osservata… Mistero, sensualità e fantasy firmati dal talento esplosivo di Mirka Andolfo (Mercy, Le cronache di Under York).

Le uscite Disney dall’18 al 24 febbraio

WIZARDS OF MICKEY – IL PESO DELLA VERITÀ

Autori:L. Barbieri, L. Pastrovicchio

18 FEBBRAIO 2021

20,5×28, C., 48 pp., col.

Euro 9,90

Abbiamo lasciato Topolino incarcerato sull’Isola degli Esiliati, ma il suo sacrificio è stato

inutile: la Profezia di Niburu si sta avverando e il mondo è in pericolo! Mentre i suoi amici affrontano i gelidi monti dei Troll e le solenni aule della giustizia per liberarlo dalla prigione, alleati e avversarsi si confondono… L’epopea di Wizards of Mickey – Forbidden Kingdom di Luca Barbieri e Lorenzo Pastrovicchio prosegue con due nuove puntate piene di magia, suspense e divertimento!

LE PIÙ GRANDI AVVENTURE N.11 ARTE

Autori: AA.VV.

20 FEBBRAIO 2021 • 14,5×19,5, B.,

192 pp., col. • Euro 5,00

Il mondo dell’arte visto dalla Banda Disney, nel volume dedicato alle più grandi e divertenti avventure artistiche. Apre il volume Paperino, Paperoga e i ritratti incrociati, scritta da Rudy Salvagnini e disegnata da Andrea Lucci. C’è anche un mistero da risolvere, con Topolino e il dipinto ridipinto, dei Maestri Guido Martina e Massimo De Vita.

BIG N. 155

Autori: AA.VV.

20 FEBBRAIO 2021 • 12,5×18,5, B.,

416 pp., col. • Euro 6,00

Oltre quattrocento pagine di grande fumetto, con quattro “temi”: Strane e misteriose isole, Grandi alleanze, Storie nella grotta, Che colpaccio! Tanti personaggi, stili, autori diversi per un volume adatto davvero a ogni tipo di lettore. Tra le avventure proposte anche la bella Zio Paperone e l’alleanza silvestre, scritta da Rodolfo Cimino e disegnata da Giorgio Cavazzano.

Spookyzone 1

Il College Dei Mostri

Autori: Stefano Ambrosio, Alessandro Gatti, Francesco D’Ippolito

Data di uscita: 20 feb 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 21X28 4,90 €

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

Brivido e terrore a Paperopoli… Qui, Quo e Qua vengono coinvolti in uno speciale programma per studenti, ma quello che non sanno è che stanno per diventare dei detective e che si ritroveranno a risolvere i misteri più strani e spaventosi! Riusciranno i tre a salvare la situazione? 48 pagine con una storia a fumetti completa per risate… da paura!

