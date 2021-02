Il manga Gunjo di Ching Nakamura, come sappiamo, diventerà un film live action che sarà distribuito in tutto il mondo attraverso Netflix.

Netflix ha annunciato che il film, chiamato Kanojo in Giappone, uscirà il 15 Aprile 2021 e in Occidente si chiamerà Ride or Die.

A seguire il nuovo poster:

Netflix Italia presenta così il film:

Il marito violento è morto, assassinato dall’amica lesbica che farebbe qualsiasi cosa per lei…ora sono in fuga.

A proposito di Gunjo

Gunjo – Ride or Die è diretto da Ryuichi Hiroki su sceneggiatura firmata da Nami Sakkawa; Haruomi Hosono interpreta la canzone del film.

Protagoniste Kiko Mizuhara nel ruolo di Rei e Honami Sato nella parte di Nanae; le affiancano Yoko Maki, Anne Suzuki, Tetsushi Tanaka, Sara Minami, Shinya Niiro, Shunsuke Tanaka e Setsuko Torimaru.

L’opera orginale racconta le vicissitudini di due donne innamorate in fuga dopo l’omicidio del marito violento di una delle due.

Il manga si compone di 36 capitoli: i primi 13 sono usciti sulla rivista seinen Morning Two di Kodansha dal Giugno del 2007 fino a che la serie nell’Aprile del 2010 si è trasferita sul mensile seinen Ikki di Shogakukan.

Si è concluso il 25 Gennaio 2012 ed è stato raccolto in 3 volumi.

Gunjo e non solo su Netflix

Ricordiamo che Netflix ha annunciato tanti nuovi anime per il 2021, tra cui ricordiamo quelli tratti dai manga:

Spriggan, dal manga di Hiroshi Takashige e Ryoji Minagawa pubblicato prima da Granata Press e poi da Planet Manga in Italia;

La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo , dal manga di Kousuke Oono in corso per J-POP ;

, dal manga di in corso per ; Così Parlo Rohan Kishibe , quattro episodi per lo spin-off de Le Bizzarre Avventure di Jojo del maestro Hirohiko Araki disponibile nel nostro Paese grazie a Edizioni Star Comics ;

, quattro episodi per lo spin-off de del maestro disponibile nel nostro Paese grazie a ; High Rise Invasion, dal manga di Tsuina Miura e Takahiro Oba edito da Planet Manga in Italia con il titolo Sky Violation;

Thermae Romae Novae , basato sull’opera di Mari Yamazaki pubblicata da Star Comics in Italia;

, basato sull’opera di Mari Yamazaki pubblicata da in Italia; Baki Hanma, l’ultimo atto della fortunata serie picchiaduro di Keisuke Itagaki.

