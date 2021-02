Gundam, il video dell’inaugurazione della statua mobile in 4K

La statua mobile del primo Gundam è stata inaugurata, come sappiamo, il 19 Dicembre 2020 a Yokohama dopo sei anni di lavoro.

Il canale YouTube SlowTube ha pubblicato un video che è stato filmato il giorno dell’apertura al pubblico, utilizzando due videocamere 4K.

Possiamo apprezzare il risultato guardando il video in apertura.

A proposito del Gundam di Yokohama

La riproduzione in scala 1:1 di Gundam è inserita all’interno di un’area che include:

Una mostra che spiega agli appassionati come è stato assemblato il mobile suit gigante e che vanta anche un’esperienza AR che simula come è stare seduti nella cabina di pilotaggio;

che spiega agli appassionati come è stato assemblato il mobile suit gigante e che vanta anche che simula come è stare seduti nella cabina di pilotaggio; Una Dock Tower, che consente ai visitatori di osservare la replica da un’altezza di 15/18 metri.

Gundam, la prima serie è in tv

Ricordiamo che la serie storica di Gundam è attualmente in onda su SuperSix (e in streaming sul sito web del circuito), in una nuova edizione rimasterizzata con il primo doppiaggio storico e la sigla Italiana:

A causa della sovrappopolazione, parte dell’umanità si è trasferita sugli innumerevoli satelliti che circondano la terra. Uno tra questi, l’isola più lontana dalla terra, si autoproclama Principato di Ion e tenta di sottomettere gli altri utilizzando dei potenti robot corazzati: i Mobile Suit. È l’inizio di una lunga guerra tra la confederazione delle isole spaziali e il Principato di Ion.

Nei mesi scorsi Dynit ha pubblicato la trilogia cinematografica della prima serie in Blu-ray:

Era Spaziale, a 50 anni dalla costruzione delle colonie spaziali. Una di queste, Side 3, autoproclamatasi Principato di Zeon, si è ribellata alla Federazione Terrestre dando vita a un sanguinoso conflitto. Durante un attacco a Side 7, il giovane Amuro si rifugia sulla White Base, una nuova corazzata dell’Esercito Federale, qui sono imbarcati dei Mobile Suit di nuova generazione tra cui il Gundam.

Recupera la trilogia cinematografica in Blu-ray