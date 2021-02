Microsoft ha confermato che molto presto ci saranno novità in arrivo circa la retrocompatibilità della sua nuova console Xbox Series X (e naturalmente S).

La conferma giunge durante un annuncio da parte di Microsoft che pare sia intenzionata a dare alla console un aggiornamento tecnico in cui, si presume, verranno aggiornate delle funzionalità di Xbox Series X.

Molti utenti avevano infatti richiesto diverse funzionalità a Microsoft, come ad esempio la reintroduzione del Quick Resume in più giochi e la gestione che certi titoli fanno dei dati. Ma la notizia riguarda in particolare la retrocompatibilità.

Ricorderete che la console è infatti già di per sé compatibile con alcuni giochi della primissima Xbox del 2001, così come della Xbox 360 e della famiglia One. Si potrebbe pensare che Microsoft abbia intenzione di allargare ulteriormente questa funzione in modo da rendere compatibile Xbox Series X con tutti i parchi titoli precedenti o quasi?

Xbox Series X – il tutto esaurito

Così come accaduto con PS5, la console è stata subito un ottimo successo di vendite, sebbene la sua sorella minore, la Series S sia risultata meno venduta, probabilmente perché meno potente e solo in digitale.

La console è giunta sul mercato ufficialmente il 10 novembre, ovvero quasi un anno dopo la prima presentazione alla stampa. Essa si colloca nella nona generazione videoludica di console casalinghe e compete quindi con PS5 e Nintendo Switch.

Microsoft non ha ancora dichiarato il numero ufficiale di unità vendute ma si pensa che nei prossimi mesi si avrà una notizia al riguardo.

Strutturalmente la console è dotata di hardware all’avanguardia e un design compatto ed elegante. Il controller è invece quasi del tutto identico a quello della console precedente, la Xbox One, che sebbene un buon successo commerciale, non è riuscita a raggiungere gli stessi obiettivi e traguardi della rivale di Sony.

