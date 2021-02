Se Psyduck è il tuo Pokémon preferito, questi eleganti ciondoli sono quello che fa per te!

Pokémon – acchiappa tutti i ciondoli!

La società di gioielli U-Treasure è nota per realizzare splendidi gioielli otaku che consentono alle persone di esprimere il loro amore per anime, videogiochi e personaggi popolari in un modo molto elegante.

Negli ultimi anni la società ha messo sul mercato un’intera gamma di gioielli personalizzati a tema Pokémon, tra cui collane dedicate a Pikachu, Eevee e persino Ditto. Ora la società ha incluso nella sua collezione anche delle nuove collane dedicate a Psyduck!

Le nuove collane sono disponibili in quattro diversi tipi di metallo: giallo-oro, rosa-oro, platino e argento, in edizione limitata.

Ognuno viene fornito con una catena di 45 centimetri dello stesso colore, da cui Psyduck pende come un ciondolo, seduto nella sua solita posa mentre si tiene la testa. Una pietra di quarzo da due millimetri dello stesso colore giallo del Pokémon è infissa tra la testa e la catena.

I due tipo d’oro sono entrambe 18 carati, l’argento è argento sterling, e il platino è 95% di platino puro nel ciondolo e l’85% nella catena. Naturalmente, il prezzo di vendita rispecchia la qualità dei gioielli, rispettivamente: 99.000 yen (778,23 euro), 15.400 yen (121,06 euro) e 110.000 yen (864,70 euro).

La versione in argento è disponibile solo per il pre-ordine fino al 9 marzo, mentre gli altri metalli sono ora disponibili per un tempo apparentemente illimitato dall’U-Treasure Concept Store di Ikebukuro a Tokyo, e dal negozio online U-Treasure, che spedisce in tutto il mondo.

Nulla da dire: questi gioielli faranno impazzire ogni fan di Psyduck e, probabilmente, anche il loro portafogli!

Se invece non puoi permetterti una somma del genere ma vuoi fare bella figura con la tua ragazza nel giorno di San Valentino, puoi scegliere di comprare un peluche di Psyduck al Pokémon Center Online!

