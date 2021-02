L’account Twitter ufficiale e il sito dell’adattamento anime dell’omonimo manga scritto ed illustrato dal mangaka HERO, Horimiya, hanno pubblicato una nuova, stupenda illustrazione per San Valentino!

L’immagine mostra i due protagonisti, Hori e Miyamura, ancora più vicini, mentre si abbracciano sorridendo.

L’illustrazione non anticipa solamente il fatto che Hori e Miyamura si avvicineranno ancora di più nel corso dei prossimi episodi, ma anche il fatto che Miyamura si taglierà i capelli che aveva lasciato crescere per nascondere i suoi piercing. Inoltre non porta gli occhiali anche se è ancora in divisa scolastica!

L’immagine però, cade a fagiolo se consideriamo il fatto che nel quinto episodio della serie Miyamura ha confessato i suoi sentimenti a Hori mentre credeva (anche se scopriremo che in realtà sapeva che era sveglia e proprio per questo ha deciso di diglielo in quel momento), che stava dormendo a causa della febbre.

Horimiya – il manga e l’anime

Il manga di Horimiya è stato creato scritto da HERO e disegnato da Daisuke Hagiwara per venire serializzato dal 2011 sulla rivista Monthly GFantasy edita da Square Enix. In Italia la serie viene pubblicata da Edizioni BD sotto l’etichetta J-POP ed è tutt’ora in corso.

J-POP descrive così la serie:

Una frizzante romantic comedy scolastica per chi ha amato Toradora!

A scuola, Kyoko è ammirata da tutti per il suo stile e la sua bellezza. Miyamura invece è ritenuto un otaku inquietante senza segni particolari. Ma entrambi nascondono più di quanto sembri, e il destino decide di far incrociare le loro strade causando malintesi, situazioni inaspettate e una strana amicizia!

Dal manga è tratta la serie anime tutt’ora in corso, il cui primo episodio è andato in onda in Giappone oggi 10 gennaio alle 12:30 su Tokyo MX, Tochigi TV, Gunma TV e BS11.

Per quanto riguarda lo staff, Masashi Ishihama (PERSONA 5 the Animation, From the New World) dirige la serie anime presso CloverWorks, lo studio responsabile di The Promised Neverland, su sceneggiature firmate da Takao Yoshioka (High School DxD).

Haruko Iizuka (Ensemble Stars!, Children of the Whales) cura il character design, mentre Masaru Yokoyama (Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans) compone la colonna sonora.

Per quanto riguarda i due personaggi principali, Haruka Tomatsu interpreta Kyoko Hori e Kouki Uchiyama presta la propria voce a Izumi Miyamura.

