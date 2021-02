Attraverso il catalogo Manicomix, apprendiamo le novità Rizzoli Lizard di aprile 2021.

Oltre le tre novità in volume da segnalare anche le 4 nuove uscite della collana tascabile dedicata a Corto Maltese.

MANUALE DEL CATTIVO PAPÀ

Autore: Guy Delisle

Pagine: 312pp. b/n; Rilegatura: brossurato; Codice: 9788817139656; Prezzo: 19,00€

Con i bambini c’è poco da fare: puoi impegnarti quanto vuoi, ma ci sarà sempre qualcosa che sfugge al tuo controllo di genitore. Se poi il controllo è particolarmente soft, il disastro è sempre dietro l’angolo. Tra fughe al pronto soccorso scampate per miracolo, traumi infantili di intensità variabile e notti insonni, Guy Delisle racconta la sua esperienza di papà a tempo pieno.

LA VERITÀ CHE SI TROVA IN QUESTO LIBRO NON SI VIVE SOLO TRA LE MURA DI CASA DELISLE: È NASCOSTA IN FONDO AL CUORE DI OGNI PADRE.