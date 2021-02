Attraverso il catalogo Manicomix apprendiamo le novità Magic Press di aprile 2021.

Si tratta di 3 volumi, scopriamoli insieme nel dettaglio.

LA VIA DELLA SPADA INTEGRALE

Autore: Federico Ferniani, Mathieu Tariolle, Thomas Day

Pagine: 192pp. colore; Formato: 19x26cm; Rilegatura: brossurato; Prezzo: 20,00€

In un fantastico Giappone del XVII secolo, il signore della guerra Nakamura Ito affida suo figlio Mikedi a Miyamoto Musashi, un samurai senza padrone, affinché lo istruisca nella “via della spada”. Adattamento a fumetti finalmente in versione integrale del bestseller di Thomas Day, con tanti sketch e tavole inedite dell’illustratore Federico Ferniani.

B.P.R.D. OMNIBUS 3: UNA PIAGA DI RANE

Autore: Mike Mignola, John Arcudi, Guy Davis, Dave Stewart

Pagine: 448pp. colore; Formato: 18x27cm; Rilegatura: cartonato; Prezzo: 40,00€

Dopo il catastrofico incontro con il mostro Katha-Hem, Kate si dirige in Francia nella speranza di riportare in vita l’omuncolo Roger, mentre il capitano Daimio svela cosa si cela dietro la sua stessa morte nella giungla boliviana. Nel frattempo Abe si imbatte in una società segreta collegata in qualche modo alle sue origini, e le visioni di Liz sulla fine del mondo si fanno sempre più spaventose. Terzo di quattro volumi della raccolta completa della serie classica B.P.R.D.