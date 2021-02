L’episodio 18 dell’anime di Jujutsu Kaisen introduce un nuovo cliffhanger, con l’entrata in scena improvvisa degli spiriti maledetti nel campo di addestramento delle due scuole di Tokyo e Kyoto.

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER DELL’EPISODIO 18 DELL’ANIME DI JUJUTSU KAISEN

I combattimenti tra le due scuole di stregoni di Tokyo e la gemellata di Kyoto proseguono, facendosi via via sempre più intesi e portando a galla fatti del passato dei protagonisti che prima erano rimasti all’oscuro.

L’episodio precedente era focalizzato sulle due sorelle, Maki e Mai, mentre ora, tutta l’attenzione si sposta sul combattimento tra Megumi e Noritoshi. La lotta tra i due stregoni sembra volgere a favore di Megumi. Il ragazzo infatti, ci ha mostrato con orgoglio di essere riuscito ad assoggettare un nuovo shikigami di nome Max Elephant.

Ma, mentre Megumi e Noritoshi combattono, Mahito scopre la presenza di alcuni spiriti maledetti all’interno del campo di addestramento, in particolare uno, di nome Hanami, sembrerebbe proprio essere lo stesso spirito maledetto che ha fatto fuori la maledizione preparata da Gakuganji per uccidere Yuji.

Il combattimento tra Megumi e Noritoishi viene quindi improvvisamente interrotto dalla comparsa di Hanami, il quale viene subito riconosciuto da Megumi grazie a uno dei disegni di Gojo.

Il ragazzo tenta quindi di contattare Gojo per telefono, ma Hanami lo rompe e attacca gli studenti. Nello steso istante Juzo nota il trambusto ed evoca un velo che impedisce a Gojo di entrare mentre lo permette a Gakuganji e Utahime.

Hanami è il tipo di spirito maledetti che si prende cura del pianeta di cui gli umani abusano da migliaia di anni. A quanto pare il suo obiettivo è uccidere gli umani per sacrificarli in modo che possano diventare più saggi ed essere così in grado di prendersi cura della Terra. Con questa dichiarazione Hanami si prepara a combattere.

L’episodio si conclude poi con Gakuganji che tira fuori la sua chitarra e ordina a Utahime di andare avanti per salvare gli studenti come priorità assoluta mentre lui affronterà Yuzo.

Come si evolveranno gli eventi? E quale sarà il ruolo di Yuji in tutto questo? Non ci resta che attendere i nuovi episodi.

