Le uscite Star Comics del 17 Febbraio 2021 includono i nuovi volumi di serie in corso come Conan il Cimmero, Gintama, Record of Ragnarok e Summer Time Rendering.

A seguire tutte le uscite Star Comics del 17 Febbraio 2021; qui le novità di Marzo, mentre qui le edizioni speciali previste per Aprile.

Le uscite Star Comics del 17 Febbraio 2021 – Occidente

STAR LOLLIPOP 10

ERNEST & REBECCA 5 LA SCUOLA DELLE SCIOCCHEZZE

Guillaume Bianco, Antonello Dalena

21×28, C, 48 pp, colore, € 12,90

Il raffreddore e i malanni di Rebecca se ne sono andati, e, con loro, anche Ernest. L’amico microbo della bambina non è più con lei… Rebecca vorrebbe tanto che lui tornasse.

Ma a scuola c’è un virus che minaccia i bambini, un temibile virus-zombie: l’influenza! Ernest tornerà per salvare Rebecca e i suoi compagni?

CONAN IL CIMMERO 9 GLI ACCOLITI DEL CERCHIO NERO

Sylvain Runberg, Park Jae Kwang

21×28, C, 80 pp, colore, € 14,90

Nel regno di Vendhya, il re viene ucciso dai terribili sortilegi dei Veggenti Neri di Yimsha. Sua sorella, Yasmina, decide di vendicarlo, e per farlo contatta Conan, capo della tribù afghuli. Ma mentre molti dei suoi guerrieri sono stati appena uccisi dagli uomini del regno di Vendhya, il Cimmero ha altri piani in mente. La principessa credeva di poter usare il guerriero, ma si ritroverà nella condizione di servire gli interessi del CImmero…

Adattamento intenso e mozzafiato di una delle storie più ambiziose e complesse di Robert E. Howard, il volume è firmato dal prolifico sceneggiatore Sylvain Runberg e dal prodigioso disegnatore Jae Kwang.

VALIANT 140

RAI (2020) 2

Dan Abnett, Juan José Ryp, Andrew Dalhouse

17×26, B, 128 pp, colore, € 8,90

Rai e Raijin proseguono la loro ricerca, nel tentativo di fermare il piano del “Padre” di ristabilire il proprio dominio sul pianeta. Nelle terre selvagge del mondo post-apocalittico incontreranno una moltitudine di personaggi e posti diversi, come mai avrebbero immaginato nell’ingannevole utopia tecnologica di Nuovo Giappone, il luogo che un tempo chiamavano casa.

Le uscite Star Comics del 17 Febbraio 2021 – Manga

ACTION 323

RECORD OF RAGNAROK 3

Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

La scazzottata tra Adamo e Zeus giunge alla sua sudatissima e sbalorditiva conclusione. L’incontro successivo vede fronteggiarsi Kojiro Sasaki e il fratello maggiore di Zeus, Poseidone…Riuscirà la spada del “perdente più forte” della storia umana a rivaleggiare con la tecnica di lancia più sopraffina del mondo divino?!

STARLIGHT 330

YOTSUBA&! 9

Kiyohiko Azuma

13×18, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, € 6,90

Tra le ultime manie di Yotsuba c’è quella di fare programmi…impossibili da attuare. D’altronde è facile distrarsi quando si è circondati da continui prodigi: una tavola imbandita per una cena a base di carne alla griglia, un negozio di oggettistica, una vetrina piena zeppa di orsetti di peluche e persino un macinacaffè! Figurarsi cosa può accadere a un raduno di mongolfiere!

GREATEST 251

ONE PIECE NEW EDITION 87

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Anche in edicola

Nonostante l’accurata preparazione, il piano per assassinare Big Mom ordito da Rufy, Bege e Caesar viene fermato e l’armata alleata, crollata ogni speranza, si ritrova alle strette! Incapaci di resistere al furente attacco della famelica Imperatrice, i nostri faticano a trovare una via di fuga…

MUST 113

YOUNG BLACK JACK 14

Osamu Tezuka, Yoshiaki Tabata, Yu-go Okuma

13×18, 176 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Hazama viene a conoscenza del passato di Keiko, la madre della sua adorata Megumi: una vita costellata di sacrifici e difficoltà nel Giappone del dopoguerra. Quando anche la ragazza scopre la drammatica storia di sua madre, il suo destino va incontro a una svolta inattesa…

TECHNO 305

SUMMER TIME RENDERING 10

Yasuki Tanaka

13×18, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Nei sotterranei della clinica Hishigata, Shinpei e gli altri vengono a conoscenza di inquietanti particolari sulle origini di Haine e sul rapporto fra i capofamiglia Hishigata e le ombre. Pian piano i pezzi del puzzle si incastrano, ed emergono così le prime ipotesi sull’effettiva identità del temibile Shide. Per cercare di vederci più chiaro, Shinpei fa ritorno con Ushio al tempio di Hito, per interrogare il serafico sacerdote Masahito Karikiri. Ma qualcosa non va come previsto, e gli esiti saranno così drammatici che nemmeno un nuovo loop potrebbe porvi rimedio…

GINTAMA 68

Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

L’Esercito di Liberazione fa incursione a Edo e gli abitanti della città, appoggiati dall’armata dell’ex Shogun, cercano di resistere con ogni mezzo alla sua poderosa avanzata. Dalla loro hanno anche il geniale inventore Gengai, pronto a sfoderare una speciale e innovativa “arma” di una potenza senza precedenti, e a un certo punto entra in scena nientemeno che il tuttofare Kin-chan!

MITICO 275

LEVIUS/EST 7

Haruhisa Nakata

13×18, B, 224 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Siamo al culmine del Southern Slam, il torneo supremo. Oliver, il sovrano indistruttibile, ha annunciato che quello con Levius sarà l’ultimo combattimento della sua carriera. Il ragazzo, che nonostante gli avvertimenti sale sul ring con un braccio artificiale a uso medico, nelle prime fasi dell’incontro dimostra di reggere il confronto, ma ben presto finisce al tappeto. In quel momento rivive nella mente alcuni terrificanti eventi del passato e, per scacciarli, comincia a sferrare dei colpi al limite del regolamento, costringendo i giudici di gara a prendere una decisione inaspettata…

